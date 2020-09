Scorpions: ex-Drummer Herman Rarebell verleiht alten Hits neue symphonische Note

Von 1977 – 1996 war er der Drummer der Hannoveraner Hardrocker Scorpions, Herman Rarebell. 19 Jahre lang, während der großen Zeit von Klaus Meine und seinen Scorpionen, war er ein Teil der Band und war an vielen ihrer großen Hits wie Rock You Like A Hurricane, The Zoo, Big City Nights, Still Loving You, No One Like You und Wind Of Change maßgeblich beteiligt. Bei vielen dieser Songs ist Rarebell auch Mit-Autor. Mit weit über 110 Millionen verkauften Alben im Rücken könnte sich der inzwischen 70-Jährige locker zur Ruhe setzen, doch 2021 will er noch einmal voll durchstarten.

Gemeinsam mit dem Hurricane Orchestra will der legendäre Schlagwerker der Scorpions ab Februar 2021, sofern es die Corona-Situation zulässt, auf Europatour gehen und den alten Klassikern zu neuem Glanz verhelfen, indem er ihnen eine völlig neue symphonische Note verleiht. Die Fans der goldenen Scorpions-Zeit in Deutschland, Österreich, Polen, Tschechien, der Slowakei und der Ukraine können sich auf diese Shows freuen und den ehemaligen Scorpions-Drummer noch einmal auf den mittelgroßen Bühnen erleben. Wie das Ganze dann in etwa klingen wird, kann man sich durchaus vorstellen, denn immerhin haben die Hannoveraner auch schon mit den Berliner Philharmonikern zusammengearbeitet.

Über 1,5 Jahre dauerte die Vorbereitungszeit, bis sämtliche Scorpions-Hits für jedes Orchesterinstrument arrangiert waren. Doch nicht nur die Musik soll sprechen, denn das Hardrock-Urgestein wird auf der Bühne ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern – wie er zum Beispiel mit Michail Gorbatschow im Kreml über Wind Of Change philosophierte, noch vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion.

Der bisherige Touplan der Scorpions Songs Symphonic-Tour 2021 (wird fortgesetzt):

10.02.2021 Cottbus, Stadthalle (DE)

11.02.2021 Leipzig, Gewandhaus (DE)

12.02.2021 Fürth, Stadthalle (DE)

13.02.2021 Stuttgart, Liederhalle

14.02.2021 Augsburg, Kongress am Park

18.02.2021 Krakau, ICE (PL)

19.02.2021 Kattowitz, Miasto Ogrodów (PL)

20.02.2021 Breslau, Sala Radio Wroclaw (PL)

24.02.2021 Bratislawa, Majestics (SK)

25.02.2021 Wien, Szene (AT)

26.02.2021 Brünn, Sono (CZ)

27.02.2021 Prag, Rockopera (CZ)

28.02.2021 Frankfurt, Batschkapp (DE)

01.03.2021 Saarbrücken, Congresscentrum (DE)

10.09.2021 Warszawa, Progresja (PL)

11.09.2021 Lublin, Centrum Spotkania Kultur (PL)

12.09.2021 Białystok, Opera i Filharmonia Podlaska (PL)