Siegener Metaller Geballer: Stellungnahme zur Kooperation mit dem Celtic Rock Open Air

Wir hatten bereits darüber berichtet, dass ab sofort die beiden Brands Celtic Rock Open Air und Siegener Metaller Geballer kooperieren und die Stellungnahme des Celtic Rock Open Air dazu veröffentlicht (hier).

Uns ist es wie bereits angekündigt gelungen, hierzu auch eine Stellungnahme von Thomas Hoffmann vom Siegener Metaller Geballer zu bekommen. Hier die Ausführungen von Thomas:

„Das Siegener Metaller Geballer und VPZ Events and More sind sich sicher, die gesamte Region mit ihrer Zusammenarbeit zu stärken, was den Livesektor betrifft. Da es durch die Einschränkungen von Corona ja zu einem regelrechten Stillstand von Live-Events gekommen ist, wollen wir durch die Kooperation versuchen, nach der Krise mit geballter Kraft einen frischen Wind auf Burg Greifenstein wehen zu lassen. So soll das Celtic Rock Open Air auch über die regionalen Grenzen hinaus bekannt werden. Der Veranstalter bleibt nach wie vor VPZ Events and More, das Siegener Metaller Geballer unterstützt bei der Auswahl und Verpflichtung der Bands, da Kontakte und Erfahrung ja durch die eigene Konzertreihe vorhanden sind. Es wird momentan am Line-Up für 2021 kräftig gearbeitet, welches soweit eigentlich schon steht. Darüber hinaus läuft die erste Auswahl der Bands für das 2022er Event. Wir hoffen, bei den Fans diese tolle Location durch ein gutes Live-Programm in Zukunft fest in ihrem Terminkalender zu etablieren, denn Konzerte im Burghof von Burg Greifenstein haben schon ein ganz besonderes Flair. Wir würden uns freuen, 2021 unsere Stammgäste sowie den einen oder anderen neuen Fan für das Event begeistern und begrüßen zu können! Bis dahin alles Gute und bleibt gesund!!!“

Hier geht es zur Facebook-Seite des Siegener Metaller Geballer:

https://www.facebook.com/Siegener-Metaller-Geballer-930862437113077

Hier geht es zur Seite des Celtic Rock Open Air:

https://www.facebook.com/Celtic-Rock-Open-Air-111675102708253