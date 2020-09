Celtic Rock Open Air und Siegener Metaller Geballer: beschließen Zusammenarbeit

Das Celtic Rock Open Air Burg Greifenstein und das Siegener Metaller Geballer beschließen eine Zusammenarbeit. Zwei erfolgreiche Event Brands kommen zusammen!

Hier die offizielle Verlautbarung des Celtic Rock Open Air:

„Es ist an der Zeit, Euch das Celtic Rock Open Air etwas näher zu bringen. Es wird eine neue FB-Seite an den Start gehen, die regelmäßig aktualisiert wird und Eure Fragen zum Festival werden in Zukunft zeitnah beantwortet.

Das Celtic Rock Open Air Burg Greifenstein wird in Zukunft in Zusammenarbeit mit dem Siegener Metaller Geballer neuen Wind auf Burg Greifenstein wehen lassen und die Planungen für 2021 starten in Kürze, seid gespannt.

Das Celtic Rock Open Air fand erstmals 2001, durch Andreas Tabor und VPZ Events & More ins Leben gerufen, in Bergneustadt statt – Headliner waren damals In Extremo!

Durch den Erfolg des Events beflügelt, brachte man an gleicher Stelle 2002 Subway To Sally an den Start, aber 2003 kam dann der Rückschlag durch die örtlichen Behörden: Nachdem die Vorverträge mit den finnischen Eurovisions-Siegern Lordi schon gemacht waren, machte die Stadt einen Rückzieher und genehmigte die geplante Veranstaltung leider nicht.

Das Celtic Rock Open Air zog kurzerhand um und fand 2005 erstmals auf Burg Greifenstein zur Eröffnung des Mittelaltermarktes statt und erfreut sich seitdem großer Beliebtheit in Mittelhessen, denn die Location, der Hof dieser malerischen Burg, ist wahrlich sehenswert und außergewöhnlich, versprüht er doch seinen ganz eigenen Charme.“

Hier einige Band, die bereits auf der Burgruine ihre Sporen hinterlassen haben:

Korpiklaani, Schandmaul, Die Apokalyptischen Reiter, Haggard, Eluveitie, Suidakra, Grailnight, Gun Barrel, Wolfchant, Brainstorm, Enemy Inside, Snakebite und weitere mehr!

Zur offiziellen Facebook-Seite des Celtic Rock Open Air gelangt ihr hier:

https://www.facebook.com/Celtic-Rock-Open-Air-Burg-Greifenstein-101976518336458/

Time For Metal bemüht sich, auch vom Siegener Metaller Geballer ein Statement zu erhalten!