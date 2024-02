Illumishade: enthüllen neue Single/Video „Riptide“ feat. Fabienne Erni & Jonas Wolf von Eluveitie

Das Warten hat bald ein Ende, um endlich das brandneue Studioalbum der Schweizer Modern Metal-Urgesteine Illumishade zu erleben. Die aufstrebende Band um Sängerin Fabienne Erni und Gitarrist Jonas Wolf (beide von Eluveitie), ergänzt durch Orchestrierung und Synthesizer von Filmkomponistin Mirjam Skal, Bass von Yannick Urbanczik und Schlagzeug von Marc Friedrich, veröffentlicht am Freitag, den 16. Februar ihr Napalm Records Debüt Another Side of You, diesen Freitag, den 16. Februar! Auf ihrer neuen Single, dem Modern Metal-Kracher Riptide, zeigt die Rhythmusgruppe von Illumishade einige ihrer stärksten Leistungen auf dem Album.

Riptide ist ab sofort über alle Streaming-Dienste weltweit verfügbar und wird von einem fesselnden, hochwertigen Musikvideo begleitet, das zwischen atemberaubender Schönheit und schweren Klangwelten wechselt. Verpasst nicht, in die fesselnde Welt dieses leuchtenden Sterns einzutauchen und seht euch das offizielle Video zu Riptide hier an:

Riptide über Riptide: „Riptide verführt den Hörer mit Versprechungen von Absolution und Sorglosigkeit. Aber Vorsicht, alles hat seinen Preis. Wirst du den Verlockungen der Flut erliegen oder wirst du an den Dilemmas und Belohnungen unserer irdischen Existenz festhalten?“

