W.A.S.P.: „Bonus Track And B-Sides“ (Digital Release) jetzt auf allen digitalen Plattformen verfügbar

Madfish Music gibt die digitale Veröffentlichung von Bonus Tracks & B-Sides aus dem W.A.S.P. – The 7 Savage-Boxset bekannt.

W.A.S.P. war schon immer eine Band, die sich der rohen Kraft des Heavy Metal verschrieben hat und dabei die Grenzen ihrer kreativen Vision immer weiter hinausgeschoben hat. Bonus Tracks & B-Sides, die letzte Scheibe des The 7 Savage-Boxsets, ist eine Fundgrube für eingefleischte Fans und bietet einen Einblick in die ungeschliffene, experimentelle und gewagte Seite von W.A.S.P. Diese Sammlung enthält seltene Tracks, dynamische Covers und Deep Cuts, die die Vielseitigkeit und Leidenschaft der Band für ihr Handwerk zeigen.

Das Teaser-Video zu Bonus Tracks & B-Sides findet ihr hier:

Die Scheibe beginnt mit dem aufrüttelnden Animal (F**k Like A Beast) und erinnert uns sofort daran, warum W.A.S.P. ihren Namen in die Annalen der Rockgeschichte geschrieben haben. Diese kontroverse Hymne, die sich durch ihre Provokation auszeichnet, gibt den Ton für den rebellischen Geist der Band an.

Unter den Perlen zeigen Paint It Black und Mississippi Queen das Talent der Band, Klassiker mit einer wilden Metal-Kante neu zu interpretieren und dabei ihren Einflüssen zu huldigen, während sie die Stücke unbestreitbar zu ihren eigenen machen. Auch ihre Interpretation von Locomotive Breath (Jethro Tull) und When The Levee Breaks von Led Zeppelins zeigt ihre Fähigkeit, technische Meisterschaft mit unerbittlicher Energie zu verbinden.

Originaltitel wie Savage und Flesh And Fire strotzen vor der rohen, theatralischen Intensität, die den charakteristischen Sound von W.A.S.P. ausmacht, während D.B. Blues einen spielerischen Abstecher in ein unerwartetes, fast augenzwinkerndes Gebiet bietet.

Das eindringliche Phantoms In The Mirror und das nachdenkliche The Eulogy bieten einen dunkleren, introspektiveren Ton, der einen schönen Kontrast zum donnernden War Cry bildet. Und dann ist da noch The Story Of Jonathan (Prologue To The Crimson Idol), ein ausgedehntes 16-minütiges Werk, das einen tieferen Einblick in die konzeptionelle Welt von The Crimson Idol bietet und die Tiefe von Blackie Lawless‚ erzählerischem Ehrgeiz offenbart.

Bonus Tracks & B-Sides ist nicht nur eine Sammlung von Outtakes – es ist eine Feier des Chaos, der Kreativität und des Charismas, das W.A.S.P. zu einer der elektrisierendsten Bands der Rockgeschichte gemacht hat.

Dreht auf und lasst die Bestie noch einmal brüllen!

Bonus Tracks & B-Sides – Trackliste:

1. Animal (F**k Like A Beast)

2. Show No Mercy

3. Paint It Black

4. Savage

5. Mississippi Queen

6. Flesh And Fire

7. D.B. Blues

8. Locomotive Breath

9. For Whom The Bell Tolls

10. Lake Of Fools

11. War Cry

12. When The Levee Breaks

13. Phantoms In The Mirror

14. The Eulogy

15. The Story Of Jonathan (Prologue To The Crimson Idol)

Release-Datum: 14.02.2025

Kauft oder streamt die digitale Veröffentlichung von Bonus Tracks & B-Sides hier: https://orcd.co/wasp_bonus_listen

BraveWords, Sleaze Roxx, Metal Insider und The Metal Voice wählten die Album ONE Alive Tour zu einer der besten Touren 2024. W.A.S.P. bringen die Album ONE Alive Tour im Jahr 2025 nach Südamerika, Europa und Großbritannien. Tickets gibt es unter: WASPnation.com/tour

Die Termine der neuen Tour für 2025 findet ihr hier:

