Time For Metal: die besten, schrägsten, bösesten, lautesten Songs zum Weihnachtsfest Vol. 5

Weihnachten – das Fest der Liebe! Für den einen oder anderen ist es ja das schönste Fest des Jahres. Schon Wochen und Monate muss man sich darauf vorbereiten, so will es uns der Einzelhandel weismachen. Hier muss alles stimmen, süße Leckereien wie Lebkuchen und Spekulatius ab Ende September, die richtige Musik, die mittlerweile von nahezu jedem Künstler zur Auswahl steht und vor allem die passende Stimmung und Atmosphäre, die monatelange Vorbereitung in Anspruch nimmt. Schon im August werden die ersten Geschenke besorgt, damit auch bloß nicht wieder, wie im letzten Jahr, Tante Else aus Buxtehude vergessen wird. Auch die Wohnung darf nicht vergessen werden – Adventskranz, ein paar Dutzend Kerzen, Tannenbaum, Zimt- und Orangenduft inklusive. Und das alles nur, damit man sich an Weihnachten mit der buckligen Verwandtschaft fetzen und sich ganz besinnlich die Köpfe einschlagen kann, denn Fakt ist, bei der Polizei werden über die Feiertage so viele Fälle von häuslicher Gewalt aktenkundig wie zu keiner anderen Zeit im Jahr.

An der Advents- und Weihnachtszeit kommt leider keiner vorbei, dafür sorgen schon Jahr für Jahr die unzähligen Radiosender, die spätestens ab Ende November Last Christmas von Wham rauf und runter spielen, was ja genau genommen von der Band eigentlich als Ostersong gedacht war. Doch Ho ho ho, muss es immer Stille Nacht, Leise Rieselt Der Schnee oder Jingle Bells sein, die alljährlich dafür sorgen, dass sich uns unter dem Tannenbaum die Fußnägel aufrollen? Schluss mit der Weihnachts-Kasper-Mucke, auch unter dem Weihnachtsbaum darf ordentlich abgerockt werden, dafür sorgen schon seit vielen Jahren etliche Rock- und Metalbands quer durch alle Genres. Wenn schon erzwungene Weihnachtsstimmung, dann wenigstens mit Stil.

Im Coronajahr 2020 wird nun Weihnachten doch etwas anders aussehen als all die Jahre zuvor. Nicht genug damit, dass wir in diesem Jahr nahezu komplett auf Konzerte, die geliebten Sommerfestivals und sonstige Veranstaltungen verzichten mussten, jetzt geht es auch noch den Advents- und Weihnachtsevents an den Kragen. Nun gut, auf die bucklige Verwandtschaft, die alljährlich zu Weihnachten ihren Anstandsbesuch macht, können sicherlich viele von uns getrost verzichten, doch um die hartrockenden X-Mas-Festivals ist es doch echt schade, machten die doch die Adventszeit in den letzten Jahren erträglich. Oder auch die Glühwein-Orgien auf den unzähligen Weihnachtsmärkten, nach denen selbst wir Stille Nacht lauthals mitgrölen konnten. Weihnachten 2020 wird definitiv anders in Zeiten von Corona, aber eines muss es trotz allen Hygienevorschriften und Verboten nicht werden …, LEISE!

Auch wir von Time For Metal kommen natürlich an Weihnachten nicht vorbei, deshalb haben wir die besten, schrägsten, bösesten und lautesten Rock- und Metal-Weihnachtssongs zusammengetragen und präsentieren euch an jedem Adventssonntag und an den Feiertagen eine Auswahl von 30 Songs, damit ihr gut und stressfrei durch die doch ganz besondere Abstands-Advents- und Weihnachtszeit kommt. Schluss mit sinnlich – scheppern muss es unter dem Weihnachtsbaum, fette Riffs und wummernder Bass anstatt traditioneller Säuselei. Lauter die Glocken nie klangen!

Good Charlotte – Last Christmas

Artist: Good Charlotte

Herkunft: USA

Song: Last Christmas

Album: A GC Christmas, Pt. 1

Veröffentlichung: 2017

Genre: Rock, Emo, Pop Punk

Original: Wham, 1984

Wir Sind Eins – Weihnachts-Medley

Artist: Wir Sind Eins

Herkunft: Deutschland

Song: Weihnachts-Medley

Album: –

Veröffentlichung: 2020

Genre: Rock, Hardrock, Deutschrock

Hammercult – Santa Satan

Artist: Hammercult

Herkunft: Israel

Song: Santa Satan

Album: Anthems Of The Damned

Veröffentlichung: 2012

Genre: Death Metal, Trash Metal

KoRn – Jingle Balls

Artist: KoRn

Herkunft: USA

Song: Jingle Balls

Album: The Essential Korn

Veröffentlichung: 2011

Genre: Alternative Metal, Nu Metal

Original: James Lord Pierpont, 1850-1857

Paul Di’Anno – Another Rock And Roll Christmas

Artist: Paul Di’Anno

Herkunft: England

Song: Another Rock And Roll Christmas

Album: Rockin‘ Good Christmas

Veröffentlichung: 1997

Genre: Heavy Metal

Original: Gary Glitter, 1984

Doro Pesch / Frankie Banali/ Michael Schenker / Tony Franklin – O‘ Christmas Tree

Artist: Doro Pesch / Frankie Banali/ Michael Schenker / Tony Franklin

Herkunft: Deutschland / USA

Song: O‘ Christmas Tree

Album: We Wish You A Metal Xmas And A Headbanging New Year

Veröffentlichung: 2008

Genre: Heavy Metal

Original: Traditional

Guns N’ Roses – White Christmas

Artist: Guns N’ Roses

Herkunft: USA

Song: White Christmas

Album: Christmas Joy 2002

Veröffentlichung: 2002

Genre: Rock, Hard Rock, Glam Rock, Sleaze Rock

Original: Bing Crosby, 1947

Letzte Instanz – Christmas In The Old Mans Hat

Artist: Letzte Instanz

Herkunft: Deutschland

Song: Christmas In The Old Mans Hat

Album: –

Veröffentlichung: 2020

Genre: Violin Rock

Original: Irish Traditional

Otherwise – Run Rudolph Run

Artist: Otherwise

Herkunft: USA

Song: Run Rudolph Run

Album: Christmas Rocks-EP

Veröffentlichung: 2020

Genre: Hard Rock, Alternative Metal, Post Grunge

Original: Chuck Berry, 1958

Orion’s Reign ft Minniva – Santa Claus Is Coming To Town

Artist: Orion’s Reign ft Minniva

Herkunft: Griechenland

Song: Santa Claus Is Coming To Town

Album: Single/Download

Veröffentlichung: 2017

Genre: Symphonic Power Metal

Original: John Frederick Coots, 1932

Kim Wilde, Lawnmower Deth – F U Kristmas!

Artist: Kim Wilde, Lawnmower Deth

Herkunft: England

Song: F U Kristmas!

Album: F U Kristmas!-Single

Veröffentlichung: 2017

Genre: Rock

King Diamond – Christmas

Artist: King Diamond

Herkunft: Dänemark

Song: Christmas

Album: The Puppet Master

Veröffentlichung: 2003

Genre: Heavy Metal

Lordi – It Snows In Hell

Artist: Lordi

Herkunft: Finnland

Song: It Snows In Hell

Album: The Arockalypse

Veröffentlichung: 2006

Genre: Hard Rock, Heavy Metal

Keefshovel – Christmas In Brockton

Artist: Keefshovel

Herkunft: USA

Song: Christmas In Brockton

Album: Demo 2013

Veröffentlichung: 2013

Genre: Sludge Metal, Doom Metal

The Screaming Santas – Let It Snow

Artist: The Screaming Santas

Herkunft: USA

Song: Let It Snow

Album: A Very Hairy Christmas

Veröffentlichung: 2001

Genre: Hard Rock

Ormer – Svart Jul!!!!

Artist: Ormer

Herkunft: Norwegen

Song: Svart Jul!!!!

Album: –

Veröffentlichung: 2020

Genre: Black Metal

Demon Hunter – Cold Winter Sun

Artist: Demon Hunter

Herkunft: USA

Song: Cold Winter Sun

Album: Outlive

Veröffentlichung: 2017

Genre: Metalcore

Evil Disposition feat. Udo Dirkschneider – Jingle Balls

Artist: Evil Disposition feat. Udo Dirkschneider

Herkunft: Deutschland

Song: Jingle Balls

Album: EMP Download

Veröffentlichung: 2010

Genre: Heavy Metal

Schelmish – Ecce Mundi Gaudium

Artist: Schelmish

Herkunft: Deutschland

Song: Ecce Mundi Gaudium

Album: Igni Gena

Veröffentlichung: 2004

Genre: Mittelalter Rock, Folk Rock

Kamelot – We Three Kings

Artist: Kamelot

Herkunft: USA

Song: We Three Kings

Album: –

Veröffentlichung: 2009

Genre: Progressive Metal, Melodic Power Metal

Megaherz – Abendstern

Artist: Megaherz

Herkunft: Deutschland

Song: Abendstern

Album: Götterdämmerung

Veröffentlichung: 2012

Genre: Dark Rock, Neue Deutsche Härte

Magnum – On Christmas Day

Artist: Magnum

Herkunft: England

Song: On Christmas Day

Album: Dance Of The Black Tattoo (2021)

Veröffentlichung: 2020

Genre: Hard Rock, AOR

Indica – Children Of Frost

Artist: Indica

Herkunft: Finnland

Song: Children Of Frost

Album: A Way Away

Veröffentlichung: 2010

Genre: Symphonic Rock, Pop Rock, Alternative Rock

Me First And The Gimme Gimmes – Hava Nagila

Artist: Me First And The Gimme Gimmes

Herkunft: USA

Song: Hava Nagila

Album: Ruin Jonny’s Bar Mitzvah

Veröffentlichung: 2004

Genre: Punk Rock, Rock, Pop Punk

X-Mas Project – Alle Jahre Wieder

Artist: X-Mas Project

Herkunft: Deutschland

Song: Alle Jahre Wieder

Album: X-Mas Project Vol. II

Veröffentlichung: 1995

Genre: Thrash Metal, Heavy Metal

Original: Friedrich Silcher, 1842

Cunthunt 777 – Christmas Anthem

Artist: Cunthunt 777

Herkunft: Deutschland

Song: Christmas Anthem

Album: –

Veröffentlichung: 2012

Genre: Beatdown, Hardcore Punk

August Burns Red – Sleddin‘ Hill

Artist: August Burns Red

Herkunft: USA

Song: Sleddin‘ Hill

Album: August Burns Red Presents: Sleddin‘ Hill

Veröffentlichung: 2012

Genre: Metalcore

Blaze Bayley – Crazy Christmas

Artist: Blaze Bayley

Herkunft: England

Song: Crazy Christmas

Album: Crazy Christmas-Single

Veröffentlichung: 2013

Genre: Hard Rock, Heavy Metal

Onkel Tom Angelripper – Morgen Kinder Wird’s Was Geben

Artist: Onkel Tom Angelripper

Herkunft: Deutschland

Song: Morgen Kinder Wird’s Was Geben

Album: Ich Glaub‘ Nicht An Den Weihnachtsmann

Veröffentlichung: 2000

Genre: Thrash Metal, Heavy Metal

Original: Johann Philipp Kirnberger, 1783

Black Label Society – I’ll Be Home For Christmas

Artist: Black Label Society

Herkunft: USA

Song: I’ll Be Home For Christmas

Album: Glorious Christmas Songs That Will Make Your Black Label Heart Feel Good

Veröffentlichung: 2011

Genre: Heavy Metal

Original: Bing Crosby, 1943

Fortsetzung folgt!

Ihr habt die ersten vier Folgen unserer schrecklich schönen Weihnachtssongs verpasst? Kein Problem, hier könnt ihr sie in unseren Kolumnen nachhören!