Todsünde: Newcomer des Monats Dezember

RebelHeart Music Solutions verkünden ab sofort einen Newcomer des Monats.

Als erste Band und für den Monat Dezember werden Todsünde präsentiert

Die fünf Jungs im Alter zwischen 22 – 33 Jahren kommen aus dem schönen Städtchen Dormagen am Rhein.

Dass es bei Ihnen nicht so beschaulich zugeht, wie die Heimatstätte vermuten lassen könnte, liest man schon am Namen. Neu. Spannend. Brachial. Das sind die Attribute, die wir euch zu dieser Band ans Herz legen wollen.

Herzlich willkommen im Land der vermeintlich verbotenen Früchte von Todsünde!

Hier treffen groovige Metal-Riffs auf den aktuellen Zeitgeist.

Während der “gesellschaftliche Mainstream” zu einem seelenlosen Gespenst mutiert, sterben diese beherzten Rabauken, die meinungsmutig den Verblendeten entgegen treten, nicht aus.

Passend zum Jahresanfang, bringt die Band Todsünde ihre erste Single Mensch Ärgere Dich Nicht vom kommenden Album Geistesgift heraus. Der Vorverkauf vom Album, startet am 05.02.2021

Mit Mensch Ärgere Dich Nicht liefern Todsünde ein Lied, das zum Nachdenken anregt. Während wir scheinbar nicht merken, dass wir immer weiter ins Verderben stürzen, von Politik und Medien getrieben werden, öffnen Todsünde mit harten Riffs und Shouts unsere Augen.

Passend zur Single gibt es auch ein Video, welches in Zusammenarbeit mit Zheng Production Studio in ihrer Heimatstadt Dormagen gedreht wurde. Single + Video Release am 14.01.2021.

Quelle: RebelHeart Music Solutions