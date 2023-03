The Offspring gehen im Mai 2023 auf Let The Bad Times Roll Tour und werden in München, Berlin, Hamburg und Düsseldorf zu sehen sein.

Bands: The Offspring, Four Year Strong und Trash Boat

Die legendäre Punkrockband The Offspring kommt mit ihrer Let The Bad Times Roll Tour 2023 nach Deutschland, um Fans das gleichnamige Album endlich live zu präsentieren. Der aktuelle Longplayer Let The Bad Times Roll war im Frühjahr 2021 erschienen. Im Zeitraum vom 14. bis 22. Mai 2023 stehen vier Konzerte in München, Berlin, Hamburg sowie Düsseldorf auf dem Tourplan.

The Offspring, die viele als eine der besten Punkrockbands aller Zeiten betrachten, sind für ihren unverwechselbaren Sound sowie bissige Kommentare zur gesellschaftlichen Lage bekannt. Der globale Durchbruch gelang der mehrfach mit Platin ausgezeichneten Band mit ihrem Album Smash aus dem Jahr 1994, das zwischenzeitlich mehr als 11 Millionen Mal verkauft wurde. Es folgte ein Hit nach dem anderen und The Offspring machten den Punkrock auch im Mainstream gesellschaftsfähig. Für die Band bedeutet dies mehr als 40 Millionen verkaufte Platten, zahlreiche Shows in vollen Stadien und eine riesige Fangemeinde weltweit.

Let The Bad Times Roll, das zehnte Studioalbum der Band, ist ihr dritter Longplayer, der vom legendären Bob Rock produziert wurde. Mit der punkrocktypischen Unverblümtheit haben sich The Offspring und ihr Texter Dexter Holland darauf kulturellen Erscheinungen unserer Zeit gewidmet und auch nicht gescheut, brandaktuelle Themen aufzugreifen. „Dieses Album ist vielleicht die kathartischste Sache, die wir bislang gemacht haben“, sagt Holland. „Doch auch wenn die Botschaften vielleicht ziemlich düster sind, sollte am Ende hängenbleiben, wie wichtig es ist, weiter zu kommunizieren, sich seinen Gefühlen zu stellen und vor allem nie die Hoffnung zu verlieren.“

Im Rahmen der Let The Bad Times Roll Tour werden The Offspring ihre Message lautstark vermitteln: im Mai 2023 auch in München, Berlin, Hamburg und Düsseldorf!