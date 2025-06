Gus G. (Firewind) und Ronnie Romero (Rainbow): vereinen ihre Kräfte in der brandneuen Video-Single „My Premonition“

Nach dem bereits veröffentlichten, epischen Solotrack Advent von Gus G. hat sich der Kult-Gitarrist und Firewind-Gründungsmitglied mit dem Ausnahmesänger Ronnie Romero (Rainbow, ex-Michael Schenker Group u.a.) zusammengetan, um nicht nur eine ausgedehnte Europatournee und Festivalauftritte zu absolvieren, sondern auch die brandneue Videosingle My Premonition!

Gus G. kommentiert:

„Es ist schon eine Weile her, dass ich mit einem anderen Künstler zusammengearbeitet habe, und ich freue mich sehr, mit einem der besten Rocksänger dieser Generation zusammenzuarbeiten, dem großartigen Ronnie Romero. Ich und Ronnie sind schon seit ein paar Jahren befreundet und ich bin froh, dass wir endlich zusammen Musik gemacht haben. Ich hatte vor kurzem diesen Track fertiggestellt, an dem ich mit meinem Produzenten Dennis Ward (Magnum, Unisonic, etc.) gearbeitet habe, und ich dachte, er würde perfekt zu Ronnies Gesangsstil passen. Wenn du ein Fan von Black Sabbath (Dio & Tony Martin Ära) bist, dann denke ich, dass du dieses Stück mögen wirst!

Ihr könnt davon ausgehen, dass wir My Premonition bei den kommenden Festivalshows in diesem Sommer spielen werden, aber auch auf unserer gemeinsamen Europatour im Herbst.“

Gus G. eroberte von 2009 bis 2017 als Gitarrist von Ozzy Osbourne die Bühnen der Welt und wirkte an dem für einen Grammy nominierten Album Scream (2010) mit. Als Gründer der Melodic-Power-Metal-Band Firewind blickt er auf zwei Jahrzehnte Erfolg, Zehn Studioalben und unzählige Tourneen zurück. Als gefeierter Solokünstler hat Gus gefeierte Alben wie I Am The Fire (2014) und Brand New Revolution (2015) veröffentlicht, sein neuestes Werk ist Quantum Leap (2021).

Als gefragter Musiker ist Gus als Gast auf Alben anderer Künstler aufgetreten, darunter Bruce Dickinson, Arch Enemy, Doro Pesch, In This Moment, etc.

Gus hat auch seine Spuren in der Musikwelt hinterlassen, indem er mit führenden Unternehmen zusammengearbeitet hat, um sein Signature-Equipment zu veröffentlichen. Dazu gehören Jackson-Gitarren, Blackstar-Verstärker, Seymour Duncan und Randall, um nur einige zu nennen. Im Jahr 2020 gründete er seine eigene Firma für Gitarren-Tonabnehmer, Blackfire Pickups.

Er war auf dem Cover aller großen Gitarrenmagazine (Guitar World, Young Guitar, Total Guitar, etc.) und wurde unter anderem mit dem Golden God „Best Shredder“ und dem God of Riffs Award des deutschen Metal Hammer Magazins ausgezeichnet. In einer Welt, in der sich nur die Besten durchsetzen, ist Gus G. einer der angesehensten und bekanntesten Rock-Metal-Gitarristen unserer Zeit.

Nach Advent ist My Premonition mit Ronnie Romero, der als Frontmann von Acts wie Rainbow, Michael Schenker Group, Lords Of Black, Elegant Weapons oder aus der Zusammenarbeit mit Simon Phillips (Toto), Steve Morse (Deep Purple) und Robby Krieger (The Doors) bekannt ist, die neue Solo-Single von Gus G., die die außergewöhnlichen und vielseitigen Talente der beiden unglaublichen Künstler unter Beweis stellt. Erlebt die beiden live auf der gemeinsamen Tournee bei den unten aufgeführten Terminen!

Firewind @ Festivals 2025

05.07 🇸🇪 Time To Rock

18.07 🇩🇪 Klosterhof Open Air

19.07 🇮🇹 Luppolo in Rock

30.08 🇬🇷 Rethymno Rocks

Gus G. @ Festivals 2025 (w/ Ronnie Romero)

01.08 🇸🇪 Skogsrojet

02.08 🇨🇿 Ostrava v Plamenech

08.08 🇩🇪 Krawall o’ Rock

13.09 🇬🇷 Rock Hard Festival Greece (Gus G & Friends special set)

Gus G. & Ronnie Romero // Convergence European Tour 2025

10.10.25 🇪🇸 Santander, Escenario

11.10.25. 🇪🇸 Madrid, El Sol

12.10.25 🇪🇸 Zaragoza, Sala Lopez

13.10.25. 🇪🇸 Barcelona, Wolf

14.10.25 🇪🇸 Mallorca, Full Metal Holiday

17.10.25 🇮🇹 Rome, Crossroads

18.10.25 🇮🇹 Bologna, Alchemica

19.10.25 🇮🇹 Bergamo, Druso

21.10.25 🇩🇪 Nürnberg, Hirsch

22.10.25 🇩🇪 Bensheim, Rex

24.10.25 🇩🇪 Hamburg, Bahnhof Pauli

25.10.25 🇩🇪 Isernhagen, Bluesgarage

26.10.25 🇩🇪 Leipzig, Hellraiser

27.10.25 🇩🇪 Augsburg, Spektrum

28.10.25 🇩🇪 Munich, Backstage

29.10.25 🇩🇪 Aschaffenburg, ColosSaal

30.10.25 🇩🇪 Bielefeld, Lokschuppen

31.10.25 🇳🇱 Oss, Groene Engel

01.11.25 🇳🇱 Amersfoort, Fluor

02.11.25 🇳🇱 Drachten, Iduna

04.11.25 🇵🇱 Warsaw, Hybrydy