Malevolence: haben Musikvideo zur neuen Single ‚So Help Me God‘ veröffentlicht

Nach ihrem geheimen Auftritt beim Download Festival am vergangenen Wochenende haben die Steel City Kings Malevolence eine neue Single aus ihrem mit Spannung erwarteten neuen Album Where Only The Truth Is Spoken veröffentlicht, das am Freitag über MLVLTD in Zusammenarbeit mit Nuclear Blast Records erschienen ist.

Das Video ist eine Reaktion auf die Veröffentlichung ihrer vorherigen Single Salt The Wound, die vom YouTube-Kanal von Nuclear Blast gewaltsam entfernt wurde, nachdem The National Trust mit rechtlichen Schritten gedroht hatte.

„Anscheinend ist es ein strafrechtlich relevantes Vergehen, so zu tun, als würde man ein paar Stunden lang auf einem öffentlichen Weg Gitarre spielen, den täglich Tausende von Touristen entlanggehen“, so die Band in einem Statement.

„Das Video ist eine Hommage an unsere Herkunft und wir sind stolz auf das, was wir gemacht haben. Zum Glück … hat jemand anonym eine Version zurück auf YouTube hochgeladen“, fuhren sie fort.

Bei der neuen Single So Help Me God tritt die Band sicher in den Mauern des historischen Abbeydale Picture House Kinos in Sheffield auf.

„Dieser Song ist einer der persönlichsten Songs, die ich je geschrieben habe. Der Song ist eine rohe Erkundung meines eigenen Grolls und meiner ungelösten Wut“, sagt Frontmann Alex Taylor.

„Für das Video wollten wir den Ton des Songs treffen und ein rohes, von der Performance bestimmtes Video voller Energie und Aggression machen.“

Die Band überraschte die Besucher des Download Festivals am Sonntag, nachdem tagelang über den geheimen Act dieses Jahres spekuliert worden war. Während eines atemberaubenden Sets in der ausverkauften Avalanche-Bühne enthüllte Gitarrist Konan Hall seine brandneue Gitarre – eine einzigartige Zusammenarbeit zwischen Jackson® Guitars und Blizzard Entertainments World of Warcraft®.

Malevolence live:

Release Shows:

20.06. – UK – Newcastle – Think Tank – Sold Out!

21.06. – UK – Sheffield – Crookes Social Club – Sold Out!

22.06. – UK – Birmingam – HMV Vault *

23.06. – UK – Bristol – The Exchange – Sold Out!

24.06. – UK – Southampton – Joiners – Sold Out!

25.06. – UK – Liverpool – Jacaranda – Sold Out!

26.06. – UK – Brighton – Resident *

* (acoustic & signing)

Summer Slaughter Tour 2025

w/ Hatebreed, Bleeding Through …

08.07. – US – St Petersburg, FL – Jannus Live

09.07. – US – Atlanta, GA – The Eastern

11.07. – US – San Antonio, TX – Vibes Event Center

12.07. – US – Oklahoma City, OK – Diamond Ballroom

13.07. – US – Dallas, TX – The Bomb Factory

15.07. – US – Indianapolis, IN – Egyptian Room at Old National Centre

16.07. – US – Pittsburgh, PA – Stage AE

17.07. – US – Huntington, NY – The Paramount

19.07. – US – Sayreville, NJ – Starland Ballroom

20.07. – US – Philadelphia, PA – Franklin Music Hall

22.07. – US – Charleston, SC – Charleston Music Hall

23.07. – US – Charlotte, NC – The Fillmore Charlotte

25.07. – US – Rochester, NY – Water Street Music Hall

26.07. – US – Detroit, MI – Harpos

27.07. – US – Milwaukee, WI – The Rave

28.07. – US – Grand Rapids, MI – The Intersection

Malevolence Headline UK & EU Tour 2025

w/ Speed, Dying Wish & Psycho Frame

27.10 – FR – Toulouse – Bikini Club

28.10 – FR – Paris – Elysee Montmartre

30.10 – DE – Munich – Backstage

31.10 – DE – Leipzig – Felsenkeller

01.11 – DE – Berlin – Huxleys

02.11 – DE – Hamburg – Gruenspan

04.11 – NL – Tilburg – 013

05.11 – DE – Cologne – Live Music Hall

06.11 – BE – Ghent – Vooruit

08.11 – UK – Manchester – O2 Victoria Warehouse

09.11 – UK – London – O2 Academy Brixton