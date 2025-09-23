Malevolence: kündigen Headline Shows in Spanien und Portugal für 2026 an

Vor ihrem bevorstehenden Headliner-Tournee in der EU und dem Vereinigten Königreich im Oktober haben Malevolence sechs neue Konzerte in Spanien und Portugal für Mai und Juni nächsten Jahres angekündigt. Die Tickets für die Iberia Headliner Tour 2026 sind ab sofort erhältlich.

Die Band äußerte sich dazu: „Spain and Portugal have always been good to us since the early days and we’re extremely grateful for that! We don’t get to play for you often enough, so we’ll be back this October to rip our biggest headline shows yet. Can’t wait to see you all there!“ – Malev.

Die bestätigten Termine für die Tour It’s All The Spain To You 2026 von Malevolence sind:

27.05.26 – ES – Vitoria – Jimmy Jazz

28.05.26 – ES – Madrid – Copérnico

29.05.26 – ES – A Coruña – Playa Club

30.10.26 – PT – Lissabon – LAV Sala 2

01.06.26 – ES – Sevilla – Sala Custom

02.06.26 – ES – Barcelona – Razzmatazz Room 2

Tickets für Spanien: https://www.resurrectionfest.es/route/malevolence-tour-2026/

Tickets für Portugal: https://ticketline.sapo.pt/

Die Tour-Termine für 2025 haben wir bereits hier veröffentlicht.

Malevolence online:

https://www.facebook.com/MalevolenceRiff

https://www.instagram.com/malevolenceriff/