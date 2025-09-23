Thronehammer auf „Rise Of Resistance Tour“ am 19.09.2025 im Bambi Galore, Hamburg

Event: Thronehammer – Rise Of Resistance Tour 2025

Bands: Thronehammer, Wilt

Ort: Bambi Galore, Öjendorfer Weg 30a, 22119 Hamburg

Datum: 19.09.2025

Kosten: VVK 20 € plus Gebühren, AK 23 €

Zuschauer: ca. 70

Genre: Doom Metal, Death Metal

Link: https://www.kph-hamburg.de/veranstaltungen

Setlist Thronehammer:

Kingslayer Thy Blood Sacrosanct Grounds Shieldbreaker A Fading King Triumphant Emperor Thronehammer

Ein Konzert mit einer Vorgeschichte. Das bedeutet in der Regel nichts Gutes. Die Vorgeschichte beginnt am Samstag, dem 13.09.2025. Thronehammer verlieren ihren Slot in Herford. Wie sich später herausstellt, ist der Laden grundsätzlich bereits überdimensioniert (Kapazität circa 300 Menschen). An einem Samstag einen neuen Slot klarmachen für das kommende Weekend? Ist das möglich? Auf jeden Fall machen sich Thronehammer an die Quadratur des Kreises. Keine 24 Stunden später gibt es die Info, dass Thronehammer am Freitag, dem 19.09.2025, im Bambi Galore spielen. Der Support Wilt – eine Band aus Herford – kommt nach Hamburg.

Eine mutige Entscheidung aller beteiligten Personen. Es ist Reeperbahnfestival, einen Tag später steigt ein neues Metal-Festival in der Markthalle. Es werden alle möglichen und unmöglichen Räder sofort in Bewegung gesetzt. Am Freitagabend sammeln sich gegen 20 Uhr tatsächlich mehr als 50 Menschen vor dem Undergroundclub. Am Ende werden es sogar circa 70 Metalheads. Thronehammer bedanken sich mehrfach für den Support während ihrer Show. Bei fünf Tagen Vorlauf ist es außergewöhnlich, dass sich die Metalheads so kurzfristig auf den Weg machen und den Undergroundclub in Billstedt bevölkern.

Neben Thronehammer sind Wilt am Start, die auf Old School Death Metal setzen. Dass die Vorbilder aus dem englischen Coventry kommen und seit circa zehn Jahren nicht mehr existieren, lässt sich nur schwer verbergen. Ob Musik von Bolt Thrower und Co. der perfekte Opener für eine Doom-Metal-Band ist, steht auf einem anderen Programm. Elf Tracks hämmern die Herren in circa 45 Minuten auf die Ohren der Fans. Dann ist es Zeit für den Headliner des Abends.

Elf Stücke in 45 Minuten? Thronehammer schaffen in der Zeit maximal vier Nummern. Doom Metal ist oft zäh und langatmig. Wie das Thema weniger langatmig, trotzdem mit Longtracks und auf den Punkt gespielt geht, zeigen Thronehammer in den circa 70 Minuten am heutigen Abend. Kern- und Knackpunkt ist der Gesang von Kat. Wer mit den Vocals nicht klarkommt, wird kein Fan von Thronehammer. Die Stimme ist rau, rotzig, ja fast in Teilen sogar punkig. Gutturale Vocals kommen obendrauf. Überspitzt ausgedrückt, wäre die Frage, wie denn Motörhead als Doom-Variante geklungen hätte. Es gibt einen ordentlichen Rumpelfaktor und das Material ist weit weniger erdrückend als viele Genre-Kollegen.

Der Kingslayer macht den Anfang. Slayer kommt in dem Titel bereits vor. Für Doom, auch für Epic Doom, ist das Ding ziemlich flott. Entsprechend wird in den vorderen Reihen gemosht und die Haarpracht des einen oder anderen Fans schwingt sich in luftige Höhen. Wie bereits angesprochen bedanken sich Thronehammer mehrfach für den Support. Da die Band international besetzt ist, übernimmt die deutschsprachige Fraktion einen Teil der Ansagen. Weiter geht es mit Thy Blood, Sacrosanct Grounds und Shieldbreaker. Komplex, ja, aber nicht verkopft, eher rumpelig und nach vorne gehend, erklingen Kat & Co. am heutigen Abend.

Tomas Lindberg, der leider am vergangenen Dienstag verstorben ist, gedenkt Kat mit A Fading King. Das mag auf den leider nicht mehr unter uns weilenden At-The-Gates-Fronter zutreffen. Seine Musik wird aber ewig leben. Der Schlusspunkt ist der Hit von Thronehammer, der genauso heißt wie die Band selbst. Ein großer Chor bei Doom Metal? Gibt es bestimmt nicht so oft, aber heute Abend zum Ende des Gigs.

Für Thronehammer geht es einmal quer durch die Republik zum Black Forrest Festival nach Villingen-Schwenningen. Respekt für diese Leistung. Die Band steht am Samstag pünktlich auf der Bühne. Da auch für uns Samstag noch ein Festival auf dem Programm steht, geht es nach dem Gig zügig in die heimischen vier Wände.