Dimmu Borgir: kündigen remixte & remasterte „Puritanical Euphoric Misanthropia“ + erste Single „Blessings Upon The Throne Of Tyranny“ an

Eine der kreativsten norwegischen Black Metal-Bands Dimmu Borgir veröffentlichte 2001 das bahnbrechende Puritanical Euphoric Misanthropia. Dimmu Borgir feiern dieses bahnbrechende Album mit der Veröffentlichung eines brandneuen Klangerlebnisses. Blessings Upon The Throne Of Tyranny wurde mit modernen Methoden neu abgemischt und remastered, um ein insgesamt verbessertes Hörerlebnis mit zeitgemäßer Produktionsqualität zu schaffen.

Streamt Blessings Upon the Throne Of Tyranny (Remixed & Remastered) hier: https://dimmuborgir.bfan.link/blessings-upon-the-throne-of-tyranny.ema

Vorbestellung von Puritanical Euphoric Misanthropia (Remixed & Remastered) hier: https://dimmuborgir.bfan.link/puritanical-euphoric-misanthropia.ema

Puritanical Euphoric Misanthropia (Remixed & Remastered) ist als 3 LP Box, CD Digipak und digital erhältlich. Dust Of Cold Memories enthält umfangreiches Bonusmaterial, das die Vorproduktion von Puritanical Euphoric Misanthropia und Instrumentalproben enthält.

3LP, Box, Schwarz

3LP, Box, Rot

3LP, Box, Gold

CD-Digipak

1993 im Herzen der norwegischen Black-Metal-Szene gegründet, sprengten Dimmu Borgir schnell die Grenzen des Genres und wagten es, den traditionellen rabenschwarzen Sound mit opulenter symphonischer Orchestrierung zu kombinieren. Schon bald wurden sie zu Pionieren ihres Fachs, die mit bahnbrechenden Alben wie Enthrone Darkness Triumphant (1997), Spiritual Black Dimensions (1999) oder Death Cult Armageddon (2003) die ganze Welt mit Headline-Tourneen überfielen und schließlich nach neun abendfüllenden Studioveröffentlichungen zum einflussreichsten Act ihres Genres wurden. Nach ihren letzten beiden Erfolgsalben Abrahadabra und Eonian folgt nun neues Material von Dimmu Borgir mit der remixten & remasterten Version von Puritanical Euphoric Misanthropia, das ursprünglich 2001 veröffentlicht wurde.

Heute veröffentlichen Dimmu Borgir auch ihr Album Northern Forces Over Wacken, das ursprünglich auf der Forces Of The Northern Night-DVD enthalten war, auf einer limitierten Vinyl-Edition, die über Nuclear Blast erhältlich ist.

Northern Forces Over Wacken ist auf Vinyl wie folgt erhältlich:

2LP Gatefold Schwarz, Grün & Weiß Ink Spot

2LP Gatefold Grün & Weiß Ink Spot Splatter

2LP Gatefold Dunkelgrün & Schwarz Splatter

2LP Gatefold Schwarz

Streamt Northern Forces Over Wacken hier: https://dimmuborgir.bfan.link/northern-forces-over-wacken.ema

Northern Forces Over Wacken-LP hier bestellen: https://dimmuborgir.bfan.link/northern-forces-over-wacken.ema

