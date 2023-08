Steel Rhino: veröffentlichen neue Single „Ignoring Gravity“

Die Hardrock-Band Steel Rhino mit dem legendären Sänger Herbie Langhans (Firewind) hat eine neue Single mit dem Titel Ignoring Gravity veröffentlicht, die vom kommenden Album In Rhino We Trust stammt, das am 21. Oktober über GMR Music erscheint.

Mikael Rosengren, Gründer von Steel Rhino, äußerte sich zu dem neuen Song:

“Das Album brauchte ein episches Ende, einen Song, der die Geschwindigkeit und die Singalong-Parts hat, die den Leuten den Drang geben, das Album immer wieder weiterzuspielen. Es geht darum, loszulassen und einfach loszulegen. Folgen Sie Ihren Träumen, alles ist möglich.”

In Rhino We Trust setzt den identifizierbaren Steel Rhino-Sound fort, der der Band so gute Dienste leistete und alle Leute ansprach, die klassischen Hard Rock lieben. Der Gründer Mikael Rosengren erklärte: „Wir konnten den Fans nicht nur ein Album überlassen, also haben wir die Saga von Steel Rhino fortgesetzt. Ich denke, dieses Album ist roher und kraftvoller. Wir haben unseren Arena-Rock-Sound auf die nächste Stufe gehoben und die Songs sind zu unserem bisher besten Material gereift.“

Wieder einmal war Jacob Hansen (Dynazty, Volbeat, Evergrey, Amaranthe) für das Mixing und Mastering verantwortlich.