Steel Rhino: veröffentlichen Video zum Titeltrack „In Rhino We Trust“ vom kommenden Album

Die schwedische Hardrock-Band Steel Rhino hat ein offizielles Video zu In Rhino We Trust veröffentlicht, dem Titeltrack des neuen Albums, das am 21. Oktober über GMR Music veröffentlicht wird.

Mikael Rosengren, Gründer von Steel Rhino, sagt Folgendes über den neuen Song:

“Dieses Lied ist ein Film, der beim Anhören eine Geschichte im Kopf erzählt. Es ist einer der Songs, der durch und durch episch ist. Es ist die Mystik in dem Lied, die so gut funktioniert. Von den schweren Trommeln bis hin zu den kraftvollen Orchesterparts, die ihnen einen vollen Klang verleihen und die Geschichte am Laufen halten. In Rhino We Trust begann als Versuch, eine sanftere Strophe und einen härteren Refrain zu machen, und das Ergebnis ist einfach großartig. Ich könnte nicht stolzer auf dieses Lied sein! Ich sage das über viele Steel Rhino-Songs, aber dieser Song hat einen besonderen Platz in meinem Herzen.”

In Rhino We Trust Tracklist:

1. Stand Up And Shout

2. Strike

3. Blades

4. We Rise

5. Final Stand

6. In Rhino We Trust

7. Judgement Day

8. Dr Jekyll Mr Hyde

9. Time To Be King

10. Ignoring Gravity