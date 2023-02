Steel Rhino: enthüllen die Single „Blades“ und das Veröffentlichungsdatum des neuen Albums „In Rhino We Trust“

Die schwedische Hard Rock-Band Steel Rhino hat nach der selbst betitelten Debütveröffentlichung im August 2022 über GMR Music knusprige Details zum neuen Album bekannt gegeben. Der Mastermind Mikael Rosengren hat bestätigt, dass Herbie Langhans (Firewind) weiterhin an Bord sein und den Gesang übernehmen wird! Das neue Album heißt In Rhino We Trust und erscheint am 21. Oktober immer über GMR Music.

Einen ersten Vorgeschmack auf das Album gibt es am 17. Februar mit der brandneuen Single Blades. Pre-save auf https://orcd.co/steelrhino_blades und pre-listen hier https://orcd.co/steelrhinoblades

In Rhino We Trust setzt den identifizierbaren Steel Rhino-Sound fort, der der Band so gute Dienste leistete und alle Leute ansprach, die klassischen Hard Rock lieben. Der Gründer Mikael Rosengren erklärte: „Wir konnten den Fans nicht nur ein Album überlassen, also haben wir die Saga von Steel Rhino fortgesetzt. Ich denke, dieses Album ist roher und kraftvoller. Wir haben unseren Arena-Rock-Sound auf die nächste Stufe gehoben und die Songs sind zu unserem bisher besten Material gereift.“

Wieder einmal war Jacob Hansen (Dynazty, Volbeat, Evergrey, Amaranthe) für das Mixing und Mastering verantwortlich.

Line-Up:

Mikael Rosengren – Schlagzeug

Herbie Langhans – Gesang

Filip Vilhelmsson – Gitarre, Bass

Steel Rhino online:

Website

Facebook