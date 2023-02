De Staat: Shows im April in Hannover und Dresden bestätigt

Zuletzt im Herbst 2022 in Deutschland auf Tour, kündigen De Staat – das geschätzte Quintett aus Nijmegen – zwei Livetermine in Deutschland für April 2023 an.

Die Ausnahme-Liveband um Frontmann Torre Florim spielt am 14. April in Hannover im Kulturzentrum Faust und am 15. April in Dresden im Rahmen des Polimagie Festivals.

Karten sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich.

Mit ihrem spektakulären viralen Video Witch Doctor und Supports für Muse und die Rolling Stones lässt sich die niederländische Band De Staat nicht in eine Schublade stecken. Unter den Fittichen von Frontmann Torre Florim, dessen große Stimme wie ein Ruf zu den Waffen wirkt, kokettieren sie mit Funk und tribalesken Rhythmen, Introspektion und wildem Humor und erinnern in ihrer musikalischen Haltung mehr an David Byrne oder Prince als an eine gewöhnliche Rockband.

Nach vierzehn Jahren in ihrer Karriere stellen sie 2021 ihr neues Projekt vor: Red, Yellow, Blue. Florim hat sich den berühmten Eklektizismus seiner Band zu eigen gemacht, um das erste auditive Kunstprojekt des Rock ’n‘ Roll zu produzieren, indem er Dutzende von Tracks schrieb, die die Farben rot, gelb und blau widerspiegeln. Red, Yellow, Blue ist ein Experiment in Sachen Songwriting, das dem Konzept des Genres den Stinkefinger zeigt. Es gibt so viele Möglichkeiten, die Musik von De Staat zu beschreiben, und keine davon passt – aber Red, Yellow und Blue sind ihre alternativen Kategorien für die verschiedenen Stimmungen der Songs, die sie die ganze Zeit über geschrieben haben.

Die Band wurde 2006 von Florim als eine Art Herausforderung für sich selbst gegründet; bevor es eine Gruppe gab, war es ein Ein-Mann-Projekt in Nijmegen, Holland. „Ich habe so viel Musik gemacht, alle möglichen Arten“, grinst Florim. „Ich wollte nur sehen, ob ich etwas machen kann, das wie eine Sache klingt!“ Nachdem er diese Klänge zusammengestellt hatte, wurde dieses „Ding“ bald als De Staat – übersetzt „Der Staat“ – und ihr Debütalbum Wait For Evolution aus dem Jahr 2009 bekannt. Mit einer Besetzung, die durch den Lead-Gitarristen Vedran Mircetic, den Bassisten Jop van Summeren, den Multi-Instrumentalisten Rocco Hueting und den Schlagzeuger Tim van Delft vervollständigt wurde, ist das, was De Staat seit diesen Anfangstagen erreicht haben, bemerkenswert. Mit ihren vier Alben Machinery (2011), I_Con (2013), O (2016) und Bubble Gum (2019) haben De Staat eine Chamäleon artige Rockmusik geschaffen, die ganz und gar ihre eigene ist – eine Band, die sich auf Einflüsse von Talking Heads, Rihanna und Nine Inch Nails bis hin zu Radiohead, Michael Jackson, Run-DMC und Soulwax beruft. Und immer mehr Menschen werden deswegen auf sie aufmerksam – darunter auch einige der größten Bands der Welt. Im Jahr 2017 konnten De Staat einige begehrte Support-Slots ergattern, darunter The Rolling Stones in Amsterdam und eine Tournee mit Muse in ganz Europa während ihrer umwerfenden Drones-Tour 2016. 2019 tourte die Band durch die EU und Großbritannien und spielte auf großen Festivals wie Rock Werchter (BE), Amsterdam Dance Event (NL) und Deichbrand Festival (DE). 2019 ersetzten sie The Prodigy als Headliner beim Lowlands Festival im August. Im April 2023 sind sie endlich wieder in Deutschland live zu erleben.