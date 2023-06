De Staat: bringen revolutionäres Show-Konzept nach Deutschland

Gerade erst absolvierten De Staat in Duisburg während des Traumzeit-Festivals einen erfolgreichen Auftritt hierzulande, jetzt kündigt die niederländische Alternative Rock-Band für den Herbst 2023 fünf weitere Konzerte in Deutschland an. Das Quintett aus Nijmegen wird dabei ihr revolutionäres The Red Yellow Blue-Tour-Konzept in folgenden Städten live präsentieren: in Bremen am 30. September 2023 (Tower), in München am 19. Oktober 2023 (Backstage Halle), in Mannheim am 22. Oktober 2023 (Alter Feuerwache), in Berlin am 24. Oktober 2023 (Hole 44) und in Osnabrück am 27. Oktober 2023 (Kleine Freiheit).

De Staat sind eine der spannendsten Rockformationen aus den Niederlanden und für ihre außergewöhnlichen Konzepte bekannt. Mit der Veröffentlichung von Red, Yellow, Blue, einem dreiteiligen Albumprojekt, das 2021 begann und sich über anderthalb Jahre zog, verfestigte das Quintett aus Nijmegen seinen Ruf als innovative Rockband. Dabei ist das Konzept einfach: Die Songs der ‚roten‘ Gruppe sind düster, aggressiv und härter, die der ‚gelben‘ Kategorie leidenschaftlich und tanzbar. Die ‚blauen‘ Tracks sind dagegen tiefgründig und emotional, introspektiv und zurückhaltend. Ohne in feste Schubladen greifen zu müssen, sollen die unterschiedlichen Farben den Songs mehr Raum zum Atmen geben; um so die unterschiedlichsten Genres beim Songwriting einfassen zu können, abseits der sonst üblichen und konventionellen Formate, wie wir sie sonst in der Musik finden. So spannend, wie das klingt, ist auch die Umsetzung auf der Bühne: De Staat stellen alle drei Alben während der Red Yellow Blue-Tour vor, außerdem dürfen natürlich ihre größten Hits nicht fehlen.

De Staat sind in Zeiten weltweiter Verwirrung stets in Bewegung, was ihrem markanten Sound zwischen Noise-Rock, Elektro-Punk und Garage-Alternative sehr entgegenkommt. Ursprünglich als Ein-Mann-Projekt von Torre Florim gedacht, entwickelt sich das Ganze zu einer von Gitarren angetriebene Rockband, die mit visuell eindrucksvollen Videos polarisiert und einen unverkennbar eigenen Sound im Alternative-Rock-Genre entwickelt hat. Ihre Einflüsse reichen von Talking Heads, Rihanna und Nine Inch Nails bis zu Radiohead, Michael Jackson, Run-DMC und Soulwax.

Mittlerweile bewegt sich der Fünfer aus Nijmegen sogar fast in Kultstatus-Regionen. 2016 supporten sie die britischen Superstars Muse auf deren Drones-Europa-Tour bei sechs Stadionkonzerten, 2017 eröffnen sie für die Rolling Stones in Amsterdam, 2019 springen sie beim Lowlands-Festival für die Headliner Prodigy ein. Ihr genreübergreifender Sound-Mix gepaart mit beeindruckenden Livequalitäten wird von Fans und Medien gleichermaßen goutiert. Neben Sänger Torre Florim gehören zum Line-Up: Vedran Mircetic (g), Jop van Summeren (b), Multi-Instrumentalist Rocco Hueting und Drummer Tim van Delft.