BlackRain: veröffentlichen neue Single „Revolution“ und kündigen neues Album „Hot Rock Time Machine“ für den 12.04. an

Die französischen Rocker BlackRain haben Freitag ihre neue Single Revolution veröffentlicht – einige von euch kennen vielleicht den Originaltitel, der 2013 auf dem Album It Begins unter dem Namen Re-Evolution – New Generation erschienen ist.

Seht euch hier das Video zu Revolution an:

Der Song ist der erste Vorgeschmack auf das neue Album Hot Rock Time Machine, das am 12. April über Single Bel erscheint und ab sofort hier vorbestellt werden kann.

Auch die restlichen Songs von Hot Rock Time Machine sind Neuaufnahmen älterer Songs und so enthält das neue Werk fünf Stücke des 2011-er Albums Lethal Dose Of sowie fünf Songs des 2013 erschienenen Albums It Begins. Hintergrund ist, dass diese beiden Alben nie digital erschienen sind, und die Band, aufgrund der konstanten Nachfrage ihrer Fans, eine Lösung suchte, ihre Musik auf den Streaming Plattformen verfügbar zu machen. Doch je länger sie sich damit beschäftigten, desto komplizierter erschien es, dies aufgrund von Urheberrechten und Verträgen möglich zu machen. Die einzige „sichere“ Lösung, war, die Songs neu aufzunehmen. Und da die Band mittlerweile mit dem Mix und den Arrangements ohnehin nicht mehr zufrieden war, lag die Idee nahe, eine Art „Best Of “ der beiden Alben zusammenzustellen und diese mit einer modernen Produktion und neuen Arrangements wieder aufzunehmen. Herauskam ein zeitgenössisches Album, das sicherlich auch für die Fans, die BlackRain mit den Alben Dying Breed oder Untamed entdeckt haben, wie etwas ganz Neues klingt.

Gemischt und gemasterd wurde das Album von Kissin‘ Dynamite-Frontmann Hannes Braun, mit dem die Band seit über zehn Jahren freundschaftlich verbunden ist. Nachdem man 2019 zusammen getourt hatte, entschied man sich, Hannes mit dem Mixing und Mastering des 2022 erschienenen Albums Untamed zu beauftragen. Die Band sagt über die Zusammenarbeit: „Wir sind sehr zufrieden mit Hannes‘ Arbeit und können uns im Moment nicht vorstellen, mit jemand anderem zu arbeiten, also hat er das gesamte neue Album Hot Rock Time Machine gemischt und auch schon mit unserem nächsten Album begonnen, auch wenn es noch viel zu früh ist, darüber zu sprechen.“

Die Entwicklung, die BlackRain in den letzten zehn Jahren durchlaufen hat, ist auf Revolution unbestreitbar hörbar. Der technische Fortschritt der Musiker ist so laut und deutlich, dass man die Vergangenheit schnell vergisst. Den Takt gibt Franky Costanzas Schlagzeugspiel an, das solider denn je ist. Matthieu de la Roche am Bass unterstützt ihn tatkräftig und gepaart mit Swan Hellions charakteristischer Stimme und Max Tews Gitarre formt sich der Sound eines zeitgenössischen Hard Rocks. Revolution ist das Symbol für die besondere Note, die BlackRain bei der Produktion und den Arrangements eingebracht haben. Eine Hymne für sich …

Hot Rock Time Machine – Trackliste:

1. Overloaded

2. Baby Shot Me Down

3. Wild, Wild, Wild

4. She’s In Love

5. Nobody But You

6. Dancing On Fire

7. Young Blood

8. Shining Down On You

9. Revolution

10. Dead Boy

