Midnight: entfesseln Single „Nuclear Savior“ vom kommenden Album

Midnight, Clevelands beliebteste Filth Metal-Band, veröffentlichen letzten Donnerstag Nuclear Savior. Die neueste Single ist ein Vorbote des neuen Albums Hellish Expectations, das am 8. März bei Metal Blade Records erscheinen wird.

Seit ihren Anfängen haben Midnight den Metal/Punk-Underground mit ihrer eigenen süchtig machenden Mischung aus Lust, Grime und Sleaze aufgemischt. Schmutzig, kriegerisch und widerwärtig machen Midnight Musik, zu der man Kämpfe anzetteln kann. Blabbermouth lobte diesen Sound, der „schäbig und manchmal etwas eklig, aber auch unglaublich eingängig“ sei, während Distorted Sound feststellte: „Ein Grund, warum Midnights Output so fantastisch ist, liegt darin, dass er äußerst bekömmlich ist. Man weiß genau, was einen in den nächsten 40 Minuten erwartet, und das ist immer das hörbare Äquivalent dazu, von einem großen Mann mit einem Anker-Tattoo auf dem haarigen Unterarm wiederholt in die Visage geschlagen zu werden.“ Invisible Oranges pflichteten dem bei und verkündeten eine einfache, aber effektive Formel: „Maximale Riffs, Dunkelheit und Dreck, kein Bullshit.“

Midnight Besetzung:

Athenar – alles

Midnight online:

