Out Of Darkness: veröffentlichen das Video zu „Terraform“

Die Heavy Metal-Band Out Of Darkness hat die neue Single Terraform zusammen mit einem offiziellen Video veröffentlicht. Der Song stammt aus dem kommenden selbstbetitelten Album, das am 23. Februar erscheint, und ist ein absoluter Knaller für alle, die Bands wie Iced Earth, Nevermore und Symphony X lieben!

Seht euch hier das Video zu Terraform an:

Bestellt euch das Album Out Of Darkness auf der Webseite der Band vor: https://bit.ly/49almlk

Terraform zeigt nicht nur die großartigen Songwriting-Fähigkeiten des in Florida ansässigen Quartetts, sondern auch, wie kraftvoll und frisch Heavy Metal heutzutage sein kann. Unterstützt von einem Riff voller Groove und alternativem Flair findet der Song seinen Höhepunkt im Refrain, der von Eric Barrios dominiert wird, dessen Stimme gekonnt die Kraft von Tim „Ripper“ Owens und die Ausdruckskraft des verstorbenen Warrel Dane mischt.

Out Of Darkness – Tracklist:

1. Cosmic Conclusion

2. Creeper

3. Terraform

4. Out of Darkness

5. Prelude to Eternity

6. Entity

7. Open Wound

8. Soul Dreams

9. Breathing Fire

10. Via Dolorosa

11. In A Dream

Out Of Darkness sind:

Brent Smedley – Schlagzeug

Eric Barrios – Gesang, Gitarre

Bill Staley – Gitarre

Dan Callahan – Bass

https://outofdarknessofficial.com/

https://www.facebook.com/OutOfDarknessTheBand

https://www.instagram.com/outofdarknessband/