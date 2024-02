Out Of Darkness: enthüllt Details zum kommenden selbstbetitelten Album

Die in Florida ansässige Heavy-Metal-Band Out Of Darkness freut sich, den Fans die ersten Details zu ihrem kommenden Album mitzuteilen! Das neue Werk trägt einen Selbsttitel und soll am 23.02.2024 erscheinen.

Out Of Darkness enthält 11 Titel mit einer Spielzeit von über 48 Minuten. Das Album demonstriert die Entwicklung der Band und präsentiert eine große Vielfalt an Stilen und Dynamiken im Metal-Bereich. Während die Band eine Hommage an Bands wie Iced Earth, Nevermore und Symphony X darstellte, entwickelte sie gleichzeitig ihren eigenen Sound. Der lyrische Inhalt kann manchmal persönlich und düster sein, obwohl die Gesamtbotschaft der Band positiv und erhebend sein soll. Die Zielgruppe reicht von Liebhabern des klassischen amerikanischen Progressive/Power Metal bis hin zu Fans des modernen Metal. Die Band hat ihre Einflüsse und ihr Wachstum auf ihrer zweiten Veröffentlichung deutlich zur Geltung gebracht.

Sehen Sie sich hier das Video von Via Dolorosa an: https://bit.ly/3w17HP9

Bestellen Sie das Album Out Of Darkness auf der Webseite der Band vor: https://outofdarknessofficial.com/ood-merch

Out Of Darkness wurde 2020 von Brent E. Smedley (ehemaliger Iced Earth-Schlagzeuger und Percussionist) und Eric Barrios, Gesang und Gitarre, gegründet. Im selben Jahr veröffentlichten sie mit großem Kritikerlob die Debüt-EP Seize The Day und begannen, ihre Fangemeinde zu vergrößern. Zuerst spielten sie Live-Shows in ihrem Heimatstaat Florida, dann folgten drei Tourneen entlang der Ostküste bis nach New Jersey und sogar bis nach Las Vegas im Westen. Der Song Think Again erreichte Platz 23 der Billboard Rock Indicator-Charts, Platz 8 der Foundations Rock Chart Top 10 Greatest Gainers und wurde auf vielen UKW-Radiosendern in den Vereinigten Staaten vielfach ausgestrahlt. Die Band erhielt über 100.000 Aufrufe für das I Surrender-Video und hat über 16.000 Follower auf Facebook. Dieses Epic-Metal-Meisterwerk versucht, ihren Sound neu zu definieren und das Spektrum des True Heavy Metal zu erweitern. Dieses Album enthält kraftvoll gestaltete Songs mit mitreißenden Riffs, eingängigen Gesangsmelodien, zum Nachdenken anregenden Texten und kraftvollen Rhythmen, die den Hörer auf eine Audioreise durch dynamische und farbenfrohe musikalische Klanglandschaften mitnehmen. Out of Darkness hat die Absicht, eine legendäre Metal-Band wie keine andere zu werden.

Out Of Darkness wurde von Stan Martell und Bill Staley produziert. Gemischt und gemastert von Stan Martell bei Martell AVP. Artwork und Bandfotos von Bill Staley. Bandlogo von David Parrish.

Out Of Darkness ist:

Brent Smedley – Schlagzeug

Eric Barrios – Gesang, Gitarre

Bill Staley – Gitarre

Dan Callahan – Bass