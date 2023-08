Party.San Metal Open Air 2023 vom 10.08. bis 12.08.2023 in Schlotheim, Flugplatz Obermehler – Donnerstag

Eventname: Party.San Metal Open Air 2023

Bands: Obituary, Deicide, Nile, Tribulation, Deströyer 666, Archspire, Gatecreeper, Angelus Apatrida, Orbit Culture, Mentor, Hypocrisy, Dying Fetus, Mantar, Decapitated, Midnight, Illdisposed, Urgehal, Kanonenfieber, Yoth Iria, Endseeker, Be‘ Lakor, Brutal Sphincter, Enslaved, Kataklysm, Borknagar, Endstille, Immolation, Impiety, Skinless, Ellende, Skitsystem, Spectral Wound, Frozen Soul, Atomwinter, Postmortem, Graveyard, Morbific, Balmog, Helslave, Suborbital, Jade, Grave Miasma, Sijjin, Nlack Curse, Concrete Winds, Drowned, Vircolac, Horns Of Domination, Spirit Possession, The Ruins Of Beverast, Heretic, Wound, Arsgoatla, Stormkeep, The Night Eternal, Tabula Rasa, Chaos And Confusion, Spearhead

Ort/Location: Schlotheim, Flugplatz Obermehler

Datum: 10.08. bis 12.08.2023

Kosten: 125,70 € Festival Ticket

Genres: Extreme Metal, Death Metal, Black Metal, Doom Metal, Thrash Metal, Heavy Metal

Link: https://www.party-san.de/

Hell Is Here Again. Einmal Party.San Metal Open Air immer Party.San. Wer dem Extreme Metal frönt und schon mal nach Schlotheim zum Flugplatz Obermehler gereist ist, wird uns sofort recht geben. An der Veranstaltung in Thüringen führt kein Weg vorbei und mutiert seit Jahren zum Klassentreffen der Black, Thrash und Death Metal Fraktion. Viele Gesichter kommen einem bekannt vor, dennoch pilgern auch immer wieder neue Besucher zum Open Air. Wir reisen wie schon in den letzten Jahren pünktlich zum Startschuss an. Die Streckenführung durch eine Baustelle verzögert ein wenig die Anreise, zeigt uns dafür jedoch das internationale Publikum auf. Vor uns Belgier, hinter uns Franzosen und niederländische Fahrzeuge schieben sich ebenfalls Richtung Flugplatz. Der Check-in bleibt entspannt, würde nur noch fehlen, dass die Ordner jeden Einzelnen mit Shake Hands begrüßen.

Esmeralda, das Flakgeschütz, ebnet lautstark den Weg in die nächsten drei abwechslungsreichen Tage voller Geballer, Köstritzer und Brutz & Brakel. Das Infield öffnet die teuflischen Schleusen, um mit dem Opener Mentor pünktlich um 13:45 Uhr den Knüppel aus dem Sack zu lassen. Die jungen Polen bringen einen frechen Hardcore Punk mit Black Metal Einflüssen und Thrash Passagen auf die Bühne. Es bleibt dabei – auf der Mainstage kann jede Truppe einen raushauen. Stagezeiten unter 45 Minuten gibt es auch zu den frühen Morgenstunden nicht. Auf den Spuren von Goathwhore oder Midnight wollen sie Eindruck bei den Partysanen hinterlassen. Ohne Federn zu lassen, sausen sie durch die Dreiviertelstunde, mit im Gepäck haben sie ihr aktuelles Langeisen Wolves, Wraiths And Witches. Sänger King Of Nothing gibt Gas, um das Zepter an Orbit Culture weiterzureichen.

Während viele Besucher noch fleißig ihre Zelte aufbauen, lautet es für Orbit Culture Show Time. Anders als bei anderen Veranstaltungen in diesem Monat, gibt es auf dem Party.San natürlich keinen Schlamm. Selbst wenn es regnet, weicht maximal die dünne Erdkruste auf. Die Hauptwege führen über asphaltierte Flächen. Den Vorzügen des Geländes kann man besonders in diesem Jahr huldigen, wenn man gen Norden blickt, wo nicht nur das Wacken, sondern auch viele kleine Veranstaltungen mit dem schlechten Wetter zu kämpfen haben. Zurück zu Orbit Culture aus Eksjö. Die Skandinavier zaubern einen düsteren Melodic Death Metal auf die Bretter. Schnelle Riffs greifen in groovige Passagen, die gerne auch mal thrashig zur Sache gehen. Mit im Set North Star Of Nija, The Shadowing oder auch Saw. Auch wenn es deutlich gesetzter als bei Mentor zugeht, steigt die Stimmung in Schlotheim weiter. Die Damen und Herren der härtesten Riffs haben Hunger und wollen durchgeschüttelt werden.

Die Thrash Metal Flagge hissen die Spanier von Angelus Apatrida. Die sommerlichen Temperaturen dürften die Jungs aus Albacete nicht stören. Der solide Old School Thrash lockert die Hüfte, während sich der Asphalt unter den Füßen spürbar aufheizt. Unter recht hohem Interesse scheppern Bleed The Crown und Indoctrinate aus den Boxen. Der Auftritt macht Lust auf die kommende Platte Aftermath, die im Oktober erscheinen soll. Was verwundert, ist, dass Angelus Apatrida vier Minuten eher die Bühne verlassen. Zeit für eine Nummer wäre noch gewesen. Wie dem auch sei, die Thrash Attacken bleiben nachhaltig im Kopf und Tracks wie Give ‚Em War oder Sharpen The Guillotine funktionieren live wunderbar.

Zwischen Gatecreeper und Angelus Apatrida wurde die erste Time For Metal Burger Schmiede ins Leben gerufen und als gut befunden. Gut gestärkt kann es mit dem rohen Death Metal Sound weitergehen. Als eins der heißesten Eisen im Genre lassen es die US-Death Metal Jünger ordentlich krachen. Zwischen den 80ern und 90ern gefangen, nehmen sie keine Gefangenen. Das Konzept ist stimmig, das Klangbild tonnenschwer und die Botschaft absolut tödlich. Die wuchtigen Vocals bei Puncture Wounds und Ruthless ziehen einem die Schuhe aus. Still stehen geht definitiv nicht, der Kopf nickt zufrieden mit, während sich Chase H. Mason am Mikrofon die Gedärme aus dem Leib würgt. Beachtlich die EU-Tour von Gatecreeper, die sie alleine dieses Wochenende noch zum Bloodstock und Brutal Assault verschlägt. In Deutschland stehen noch Shows auf dem Summer Breeze und Reload an, das geht wirklich schlechter.

Unsere Überraschung des Tages lautet Archspire. Die Kanadier verstehe alles, nur keinen Spaß. Technisch servieren sie einen Technical Death Metal mit Brutal und Grindcore Einflüssen. Das Ergebnis: eine völlige Verwüstung. Wie bei einem Autounfall starren viele Besucher verwundert auf die Bühne. Wir müssen uns eingestehen, dass wir die Nordamerikaner ebenfalls nicht so stark auf dem Zettel hatten. Im Nachgang kann man sagen, das letzte Album Bleed The Future, welches über Season Of Mist erschien, ist ein absoluter Killer. Nach dem schnellen Intro geht gleich ein Ständchen an alle „Alcoholic Loser“ raus. Frontmann Oliver Rae Aleron läuft, beflügelt vom Publikum, sofort heiß. Die Vocals schlagen wie eine Maschinengewehrsalve aufs Trommelfell. Der krasse wie explosive Sound versetzt Berge. Einer der Höhepunkte ist der Titel Drone Corpse Aviator. Teuflische Bree Bree Hooks walzen alles nieder. Tödliche Schlagzeug-Moves erschafft Spencer Prewett hinter den Fällen. Keine Ahnung, was sie ihm angedroht haben, er spielt, als würde es kein Morgen mehr geben und die Blastbeats fliegen nur so über die Landebahn. Zeit für ein kleines Twister Game in der Lücke der Wall Of Death muss man sich nehmen. Im Anschluss lassen sie keinen Stein auf dem anderen. Nach 45 Minuten ist für Archspire Feierabend.

Deströyer 666 liefern seit fast 30 Jahren einen unbarmherzigen Black Thrash, der selbst die Party.San Stage zum Wanken bringt. Die Australier zählen in Europa zu absoluten Exportschlagern. Egal wo sie zocken, geht es ordentlich zur Sache. Never Surrender und Wildfire öffnen die Büchse der Pandora. Der Platz füllt sich immer weiter. Mit dem Slogan „Hellfire – Fucking Fire“ geht es für Deströyer 666 in den noch frühen Abend. Für den Abriss im Schlepptau Lone Wolf Winter und Satanic Speed Metal. Die Sonne geht langsam unter, die Stimmung steigt. Ab dem Soundturm drängen sich die Reihen nach vorne. Ein gelungener Höllenritt geht viel zu schnell zu Ende.

Mit Tribulation geht die Sonne weiter unter. Ähnlich stark wie vor zwei Wochen auf dem Bruning Q, gehen die Schweden gleich aufs Ganze. Im grünen Licht zieht der Nebel auf, während melancholische Soundberge aufziehen. Ganz vorne mit dabei: Melancholia und Hamartia. Bassist und Sänger Johannes Andersson zieht die Blicke auf sich. Dafür benötigt er keine wilde Show, sondern nur seine markante Stimme und düstere Grundstimmung. Der Sound ist bei der Performance stark und Tribulation provozieren mit vielen Klangfacetten. Instrumentelle Passagen greifen ineinander, während die vier Musiker viel Staub aufwirbeln. An Nightbound kann ich persönlich mich gar nicht tothören, der auch heute auf dem Party.San zum Höhepunkt wie ein Phönix aus der Asche gleitet.