Meshuggah: veröffentlichen zum fünfzehnten Jahrestag von „ObZen“ am 31.03. eine remasterte Jubiläums-Edition

2023 markiert den fünfzehnten Jahrestag der Veröffentlichung von ObZen, dem bahnbrechenden sechsten Studioalbum der legendären Metal-Ikonen Meshuggah. Das 2008 veröffentlichte ObZen ist ein weiteres Meisterwerk an musikalischer Vielfalt und Überraschungen in einer bereits erstaunlichen Diskografie und enthält den Monsterhit der Band, Bleed – ein Song, der wie eine Schockwelle durch die Branche fegte und Fans und Musikerfreunde schlichtweg in Ehrfurcht versetzte. In einer Rezension des Albums urteilte Blabbermouth über ObZen: „Dies ist eine Destillation der letzten fünfzehn Jahre der Band in einem so cleveren Statement, dass es selbst mit einer Million sich bewegender Teile monolithisch und undurchsichtig wirkt. Pure Meshuggah, pures Chaos, pure Kontrolle.“ Metal Injection stimmte dem zu: „Das Album ist gespickt mit all den Elementen, die Meshuggah-Fans von der Band erwarten – die kantigen Riffs; die diskordanten, schaurigschönen gespenstischen Gitarrensoli; die Polyrhythmen und komplexen Arrangements – aber hier sind diese Elemente zu einem nahtlosen Produkt verschmolzen, welches die Band auf einem ihrer Höhepunkte ihrer Karriere widerspiegelt.“

Zur Feier des fünfzehnjährigen Jubiläums von ObZen wird Atomic Fire eine soundtechnisch massiv aufpolierte Version des Albums veröffentlichen, remastert von Thomas Eberger und Sofia von Hage bei Stockholm Mastering. Die Neuerscheinung dieses Meisterwerks erscheint in Hi-Def-Audio auf allen Streaming-Plattformen sowie in einem aufwändig ausgestatteten Digipak mit 20-seitigem Booklet und als atemberaubendes 180-Gramm Doppel-Vinyl im Gatefold Format in verschiedenen marmorierten und Splatter-Farbvarianten (weltweit limitiert auf weniger als 1500 Stück). Diese Sonderedition des Albums ObZen wird am 31. März weltweit veröffentlicht.

Sichert euch euer Exemplar am besten noch heute und bestellt es unter https://meshuggah.afr.link/obzen vor.

Seit der Bandgründung 1987 im schwedischen Umeå haben sich Meshuggah zu einer der technisch komplexesten und virtuosesten Bands entwickelt, die der Metal je zu bieten hatte, wobei ihr einzigartiger progressiver, grooviger Extreme Metal versehentlich sogar ein komplett neues Subgenre begründete. Die Band, die vom Rolling Stone zu einer der zehn wichtigsten Hard- und Heavy-Bands weltweit gekürt wurde, hat sich den Respekt und die Bewunderung von Fans und Musikern gleichermaßen erspielt. Weitere Neuigkeiten aus dem Hause Meshuggah werden in den nächsten Wochen folgen.

Meshuggah Immutable Tour 2023

March 31 – Sparbanken Skåne Arena, Lund *^

April 1 – Conventum, Örebro *^

April 7 – Nolia-hallen, Umeå *^

April 8 – Annexet, Stockholm *^

April 20 – Sentrum Scene, Oslo * – Sold Out

April 21 – Linköping Konsert & Kongress, Linköping *^

April 22 – Partille Arena, Partille *^

Tickets https://meshuggah.net/tour

* Special Guests: The Halo Effect

^ Support: Orbit Culture & Scar Symmetry

Meshuggah sind:

Jens Kidman – Vocals

Mårten Hagström – Guitars

Dick Lövgren – Bass

Fredrik Thordendal – Guitars

Tomas Haake – Drums

