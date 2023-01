Grand Design: neue Videosingle “Tuff It Out” draußen

Eine solche Langlebigkeit findet sich nicht oft, die Schweden Grand Design stellen sie jedoch mit etlichen “Album of the Year”-Outputs immer wieder erneut unter Beweis. Und 2023 ist es nun wieder so weit: Mit der brandneuen Videosingle Tuff It Out und dem schon bald folgenden Studioalbum Rawk schlagen die sympathischen Rawker ein weiteres Kapitel auf. Gerade in so unsicheren Zeiten wie heute dürften viele sich mit der Message von Tuff It Out identifizieren können. Musikalisch entlädt der neue Song eine ganze Breitseite an positiver Heavy-Rock-Energie und transportiert mit urgewaltigen Riffs und den gewohnt starken Vocals perfekte Stadion-Vibes. Sänger Pelle Saether selbst über die erste Single des kommenden Albums: “Tuff it Out hat einen bombastischen Rhythmus, der euch wegblasen wird! Inhaltlich dreht sich dabei alles darum, hart für das Wochenende zu ackern 🙂”.

Hier geht es zum Video:

Über das kommende Album Rawk von Grand Design

Grand Design, die AOR/Melodic-Rock-Sensation Schwedens, sind zurück mit dem langerwarteten sechsten Album Rawk, das am Freitag, 21. April 2023, das Licht der Welt erblicken wird. Die Scheibe wurde von Frontmann Pelle Saether produziert und im schwedischen Studio Underground zwischen Januar und September 2022 aufgenommen. Ziel war es, dem letzten Album V (2020) einen perfekten Nachfolger zu verpassen. Rawk setzt den beliebten Signature-Sound fort, den Fans von Grand Design so schätzen und der die Band an die Spitze der schwedischen Melodic-Rock-Szene katapultierte. Die elf Songs auf Rawk sind wie immer dicht gepackt mit unvergesslichen Refrains und mitreißender Gitarrenarbeit in einer grandiosen Produktion.

Erik Grawsiö von den Landsleuten Månegarm und Veith Offenbächer von Dawn Of Destiny erscheinen als Gäste bei Carry On My Wind, einem der Album-Highlights.

Wie immer haben die gesamte Band und ihre Gäste 100% gegeben und freuen sich nun umso mehr auf den anstehenden Launch des Albums, das ab sofort hier auf CD und LP vorbestellt werden kann: https://www.gmrmusic.se/shop.

Tracklist CD Rawk:

1. Tuff It Out

2. God Bless Rawk N Roll

3. Love Or A Fantasy

4. Your Luv Is Drivin’ Me Crazy

5. Desperate Hearts

6. Dangerous Attraction

7. We Were Born To Rawk N Roll

8. Carry On My Wind (feat Erik Grawsiö, Månegarm und Veith Offenbächer, Dawn Of Destiny)

9. Give It All Up For Luv

10. Get Out

11. In The H.E.A.T. Of The Nite

Line-Up:

Pelle Saether – Lead/Backing Vocals

Dennis Vestman – Rhythm Guitars, Backing Vocals

Dan Svanbom – Solo/Rhythm Guitars, Backing Vocals

Stefan Westerlund – Bass Guitar

Joakim Jonsson – Drums

