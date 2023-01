Liege Lord: Reissues von „Burn To My Touch“ und „Master Control“ auf LP und als Digi-CD

Zwei große Klassiker des US-Amerikanischen Power / Thrash Metals wurden via Metal Blade Records wiederveröffentlicht. Beide Alben feierten kürzlich ihr jeweils 30-jähriges Jubiläum und erhielten von Patrick Engel in seinem Temple Of Disharmony Studio ein Remastering für die bestmögliche Soundqualität.

Liege Lord – Burn To My Touch

Side A (12:20):

01. Transgressor

02. Birds Of Prey

03. Cast Out

04. Portrait Of Despair

Side B (18:18):

05. Black Lit Knights

06. The Manic’s Mask

07. Legend

08. Walking Fire

09. Speed Of Sound

Liege Lord – Master Control

Side A (20:43):

01. Fear Itself

02. Eye Of The Storm

03. Master Control

04. Kill The King

05. Soldiers‘ Fortune

Side B (21:34):

06. Feel The Blade

07. Broken Wasteland

08. Rapture

09. Suspicion

10. Fallout

https://www.facebook.com/LiegeLordOfficial