Gasbrand: präsentieren neues Video zum Song „XVII: I Have Lived“

Die Black Metaller Gasbrand haben auf YouTube ein Video zum Song XVII: I Have Lived launchiert. Schaut euch das Video hier an.

Gleichzeitig ist der Song ein Vorbote zum neuen Album Fading Away In Nothingness, welches am 18.04.2025 veröffentlicht wird. Ein Review werdet ihr natürlich auch kurz vor dem Release hier bei Time For Metal bekommen.

Gasbrand sind seit 2018 unterwegs und haben mit Of Death And Despair (2020) und Dishonor, Madness And Calamity (2022) bereits zwei EPs veröffentlicht. Die musikalische Richtung der Band ist eine infernalische Auslegung aus Old School Black Metal, Raw Black Metal, Atmospheric Black Metal und DSBM. Die Bandmitglieder von Gasbrand sind in weiteren Bands wie Ruinen, Stille und Arioch involviert.

Gasbrand sind:

Azaziel – Artwork, Songwriting, Vocals, Gitarre, Bass

F.N. – Schlagzeug

