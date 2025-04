Jesus Chrysler Supercar: veröffentlichen neue Single „Head Down“

Die Legenden aus Arizona legen nach ihren Durchbruch-Singles Two Sticks (Dynamite) und Get Out Of Dodge mit kraftvollen Riffs und eindrucksvollem Gesang nach.

Die kompromisslose Rockband Jesus Chrysler Supercar meldet sich mit ihrer neuesten Single Head Down zurück – ein Track, der tief in der rauen, gesetzlosen Atmosphäre des Wilden Westens verwurzelt ist. Frontmann Mitch Steele gibt Einblick in die kreative Inspiration hinter dem Song: „Beim Schreiben der Lyrics war ich komplett im Mindset eines Clint Eastwood aus der Pale Rider-Ära. Ich war außerdem stark von der TV-Serie Preacher beeinflusst, insbesondere von der Figur The Saint Of Killers. Auf dem basiert der Song lose.“

Mit treibenden Rhythmen und filmreifem Storytelling fängt Head Down die Intensität und Entschlossenheit eines einsamen Revolverhelden ein, der einem ungewissen Schicksal entgegenblickt. Der Track zeigt den unverwechselbaren Sound der Band – und zugleich eine klangliche Weiterentwicklung.

Erneut arbeitete Jesus Chrysler Supercar mit dem renommierten Produzenten Ralph Patlan (u.a. Megadeth, Flotsam & Jetsam, Kiss, The Call) zusammen, um die neue Single zu mischen. Head Down liefert rohe Energie und eine makellose Produktion – und hat damit das Potenzial, zur bislang erfolgreichsten Veröffentlichung der Band zu werden.