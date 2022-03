Frankenstein Kulturfestival 2022: Rock auf der Burg Frankenstein

Beim Frankenstein Kulturfestival 2022 sind endlich wieder im atmosphärisch schönen Innenhof der Burg Frankenstein (nahe Darmstadt) vom 15. Juni bis 21. August Konzerte zu erleben. So rocken beispielsweise Mono Inc., Hartmann, Sweet, Fiddler’s Green, Phil Bates oder die Formation Echoes die Burg. Die Tickets für die Veranstaltungen auf der südhessischen Burg sind bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Weitere Infos und Tickets unter: www.frankenstein-kulturfestival.de

Fans der Dark-Rock-Band Mono Inc. können sich auf ein besonders genregerechtes Ambiente freuen. Am 22. Juli ist das Hamburger Quartett zu Gast und präsentiert ihr glorreiches Manifest des „monomanischen Dark-Rocks“. Nach dem Erfolg ihres aktuellen Albums The Book Of Fire (Platz 1 der Albumcharts) demonstrieren Mono Inc. ihre hervorragenden Livequalitäten.

Oliver Hartmann zählt mit seiner Band Hartmann zu den besten deutschen Hardrock-Formationen. Seit fast zwei Jahrzehnten ist er als Sänger und Gitarrist weltweit gefragt. Man kennt ihn auch als festen Bestandteil des Megasellers Avantasia, von Projekten wie Rock Meets Classic oder als Ex-Frontmann der Neo-Classic Metaller At Vance. Am 20. Juli wird er in besonderer Akustik-Besetzung und mit ausgewählten Songs auf der Burg Frankenstein auftreten.

Als erfolgreichste britische Glam-Rock-Gruppe der 1970er Jahre beeinflussten The Sweet zahlreiche Musiker. In der außergewöhnlichen Karriere gelangen der Formation weltweit vierunddreißig Nummer-Eins-Hits. Songs wie beispielsweise Ballroom Blitz, Teenage Rampage, Blockbuster!, Fox On The Run und Love Is Like Oxygen führten zu mehr als 55 Millionen verkauften Tonträgern. Die Band um Gründungsmitglied Andy Scott wird vor malerischer Kulisse noch einmal am 17. August ihre großen Hits spielen.

Seit mittlerweile drei turbulenten Dekaden zählen Fiddler’s Green zu den erfolgreichsten Bands der europäischen Folk-Rock-Szene und prägten das Genre mit ihrem mitreißenden „High-Energy-Sound“. Das Sextett wird unter dem Motto 3 Cheers For 30 Years am 21. Juli auf der Burg Frankenstein gastieren und mit einem Best-Of-Programm begeistern.

Die Formation Echoes zählt längst zu den erfolgreichsten Pink Floyd-Tribute-Bands weltweit. In ihrer aufwändigen dreistündigen Show nehmen sie ihr Publikum mit auf eine höchst emotionale musikalische Reise in den Pink Floyd-Kosmos: von Ummagumma über Meddle, Dark Side Of The Moon, Wish You Were Here, Animals und The Wall bis hin zur Post-Waters-Ära. Mit Können und viel Respekt vor dem Original zeigen sie am 24. Juli, dass die komplexen Pink Floyd-Epen heute noch so faszinierend sind wie zur Zeit ihrer Entstehung.

Phil Bates, Sänger und Gitarrist des Electric Light Orchestra Part II und als solcher direkter Nachfolger von Jeff Lynne, wird bereits am 17. Juni die größten Hits der Classic–Rock–Legende auf der Burg präsentieren. Bereits 1978 war der Ausnahmesänger mit dem Electric Light Orchestra und Jeff Lynne auf Spaceship World Tour. Heute führt Phil Bates als Frontman seine eigene E.L.O.-Formation und sorgt für eine authentische Darbietung der populärsten E.L.O-Hits.

E.L.O. performed by Phil Bates: 17.06.2022

Hartmann: 20.07.2022

Fiddler’s Green: 21.07.2022

Mono Inc.: 22.07.2022

Echoes: 24.07.2022

The Sweet: 17.08.2022

u.v.m.