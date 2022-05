Spite: kündigen neues Album „Dedication To Flesh“ zum 22.07. an, neue Single online

Die kalifornische Metalband Spite hat ihr lang erwartetes neues Album Dedication To Flesh angekündigt. Das Album, eine brachiale Mischung aus Metal und Hardcore Elementen, wird das erste der Band auf Rise Records sein und am 22. Juli erscheinen.

Die Ankündigung wird begleitet von der Veröffentlichung der brandneuen Single Hangman.

Spite-Gitarrist Alex Tehrani über die Ankündigung

„Dedication To Flesh ist ein Spiegelbild des wachsenden Sounds in der Band und ein Produkt der Geduld – wir sind bereit, es allen zu zeigen.“

Dedication To Flesh wurde von Alex Tehrani und Matt Guglielmo produziert. Vor Hangman veröffentlichte die Band die beiden Singles Caved In und Made To Please, die zusammen 1,8 Millionen Streams und 625.000 YouTube-Views seit der Veröffentlichung erreicht haben.

Über Spite

Seit 2016 haben Spite die letzten fünf Jahre damit verbracht, ihren Sound und ihren Ruf durch ihre Liveshows zu entwickeln. Nach ihrer bisher größten und erfolgreichsten Tour im Frühjahr 2020 verbrachten sie den größten Teil der darauffolgenden Schaffenspause mit dem Schreiben. Jetzt veröffentlicht die Band zum ersten Mal Musik auf einem neuen Label, wo sie das Gefühl hat, dass die Platte die Energie, die sie auf die Bühne bringt, richtig repräsentiert. Mit 36 Millionen Spotify-Streams, 130.000 monatlichen Spotify-Hörern und über 8,6 Millionen YouTube-Views auf ihrem bisherigen Output, darunter die beliebten Musikvideos zu Kill Or Be Killed, The Offering und Judgement Day, haben sich Spite als tödlich wütende Kraft etabliert, mit der man rechnen muss.

Dedication To Flesh Tracklist:

1. Lord Of The Upside Down

2. Caved In

3. Proper One

4. Made To Please

5. Some Things You Should Know

6. Dedication To Flesh

7. The Most Ugly

8. Fear

9. The Son Of Dawn

10. Sounds For The Descent

11. Hangman

12. Crumble

https://www.spitecult.com/