Time For Metal Verlosung: drei Fanpakete der deutschen Melodic Death Metal Band Apallic

Time For Metal und Apallic verlosen in den nächsten Tagen gleich drei coole Fanpakete der deutschen Melodic Death Metal Band, die aktuell an ihrem dritten Longplayer arbeitet. Das aktuelle Album Edge Of Desolation wurde im letzten September über Kernkraftritter Records veröffentlicht. In den neun Songs verschmelzen die Musiker aus Emden düstere wie melodische Elemente mit einem knackigen Death Metal.

Die Fanpakete der Band Apallic sehen wie folgt aus:

1. Platz: Alle CDs von Apallic plus ein Edge Of Desolation T-Shirt sowie unterschriebene Drumsticks vom Schlagzeuger Dennis Harms

2. Platz: Alle Alben von Apallic

3. Platz: Einmal das Album Edge Of Desolation

Alle Informationen zum Album Edge Of Desolation findet ihr noch einmal HIER! in unseren Reviews. Das Interview vom letzten Jahr mit dem Sänger Eike Scheubach findet ihr ebenfalls HIER!

Das Teilnehmen ist ganz einfach: Ihr müsst nur unten das Formular ausfüllen. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr durch eine persönliche E-Mail oder einen Blick in unsere News. Die Verlosung endet am 29.05.2022!

Time For Metal und Apallic wünschen allen Teilnehmern viel Glück! Einsendeschluss Sunday 29th of May 2022 12:00:00 AM Teilnahmeformular:

