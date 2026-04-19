The Pretty Reckless: veröffentlichen „Love Me“

Die mehrfach Platin-prämiert Rockband The Pretty Reckless hat einen weiteren Song ihres kommenden Albums enthüllt: Love Me.

Love Me entpuppt sich als mutiger, emotionaler Track, der explosive Gitarren mit klarer Kante und Taylor Momsens unverkennbaren Vocals verbindet. Der von Taylor Momsen, Ben Philips und Jonathan Wyman produzierte Track klingt raffiniert und kraftvoll zugleich und einmal mehr glänzen The Pretty Reckless mit ihrer Intensität.

„Love Me came from a place I didn’t want to admit I was in“, so Taylor Momsen. „There’s this moment in your life where you’re so hollowed out that you start bargaining with God, not even for happiness, just for proof that someone sees you. That’s what this song is. It’s not pretty. It’s not wrapped up. It’s just a raw, ugly need and I think that’s exactly why people connect with it.“

Der Song folgt auf When I Wake Up (aktuell auf #10 der Mediabase Active Rock Charts und #16 der Billboard Mainstream Rock Charts) und ist der dritte Vorgeschmack auf The Pretty Reckless‘ fünftes Album Dear God, das am 26. Juni 2026 via Fearless Records erscheinen wird. Dear God zeigt die Band in voller kreativer Freiheit, verletzlich, roh, kompromisslos, ungefiltert.

Passend zum Album kündigten The Pretty Reckless außerdem die Dear God Tour an. Nach dem Start in Nordamerika kommt die Band im Sommer und Herbst auch nach Europa, spielt u.a. bei Rock Am Ring/Rock Im Park sowie zwei Headline-Konzerte in Deutschland. Diese Tour folgt auf ihre unglaubliche zweijährige Reise rund um den Globus zusammen mit AC/DC auf der PWR/UP Tour.

05.06.2026 – (DE) Nürnberg, Rock Im Park

06.06.2026 – (DE) Nürburg, Rock Am Ring

12.06.2026 – (AT) Nickelsdorf, Nova Rock

18.11.2026 – (DE) Berlin, Huxleys Neue Welt

21.11.2026 – (DE) Köln, Carlswerk Victoria

Das bevorstehende bedeutende Jahr folgt auf zwölf bemerkenswerte Monate für die Band, darunter ein gefeierter Auftritt bei der renommierten 2026 Musicares Person of the Year Gala, bei der Taylor gemeinsam mit den Foo Fighters die legendäre Mariah Carey ehrte, sowie ein Auftritt bei der 2025 Rock & Roll Hall of Fame, wo Taylor zusammen mit Soundgarden anlässlich deren Induction auftrat. Darüber hinaus veröffentlichte die Band ihre Weihnachts-EP Taylor Momsen’s Pretty Reckless Christmas, die über zwei Jahrzehnte weltweiter Fanbegeisterung und Nostalgie wieder aufleben ließ.

Dear God Tracklist:

1. Life Evermore Pt. 2

2. For I Am Death

3. When I Wake Up

4. Love Me

5. Dragonfire

6. Dear God

7. Life Evermore Pt. 3

8. About You

9. Spell On You

10. Rollercoaster Of Life

11. Eye Of The Storm

12. Devil In Disguise (Michelle’s Song)

13. Dark Days

14. Life Evermore Pt. 1

Über The Pretty Reckless

The Pretty Reckless ist eine Rockband unter der Leitung der unvergleichlichen Taylor Momsen, deren beeindruckende Stimme nahtlos zwischen roher Wucht und eindringlicher Verletzlichkeit wechselt. Die Band ist bekannt für ihre mitreißenden Live-Auftritte und tourte bereits mit Legenden wie AC/DC, The Rolling Stones und Soundgarden um die Welt. Seit ihrem Debütalbum Light Me Up haben sie mit Hits wie Heaven Knows weltweite Anerkennung erworben und als erste Band mit Frontsängerin, die sieben Nummer-1-Singles in den Mainstream-Rock-Charts von Billboard landete, Geschichte geschrieben. Ihr aktuelles Album Death By Rock And Roll ist eine tiefgehende Auseinandersetzung mit dem Leben, dem Verlust und dem unvergänglichen Geist des Rock. 2025 veröffentlichten sie Holiday-EP Taylor Momsen’s Pretty Reckless Christmas, inklusive einer Neuinterpretation von Momsens ikonischem Song Where Are You Christmas?. Als Nnächstes wird die Band ihr fünftes Studioalbum Dear God veröffentlichen und das Album mit einer Headline-Welttournee promoten. Dear God markiert den Beginn eines neuen kreativen Kapitels und steht für Verletzlichkeit, Intensität und künstlerische Freiheit. Es lädt die Zuhörer zu einem der bisher rohesten und kompromisslosesten Alben der Band ein. Der Veröffentlichung des Albums geht die Lead-Single For I Am Death voraus, mit der die Band ihren Lauf von vier aufeinanderfolgenden Nummer-eins-Hits in den Mainstream-Rock-Charts von Billboard wiederholte.