The Pretty Reckless: veröffentlichen ihre neue Single „For I Am Death”

Die mehrfach mit Platin ausgezeichnete Rockband The Pretty Reckless hat ihre neue Single For I Am Death veröffentlicht. Der Song markiert den Beginn eines vielversprechenden, kraftvollen neuen Kapitels ihrer künstlerischen Entdeckungsreise.

Über den Song sagte Taylor: “With For I Am Death, I want the music to speak for itself, allowing the listener to decide what it means to them. The interpretation of the song might align with my own, or it might come from the heart of the audience. Either way, I’m excited to see what people take away from it and what it means to them. Oh, and rock and roll will never die.”

Zusätzlich zur Single erscheint das von Lewis Cater gedrehte Musikvideo, das Taylor als bösartige, furchteinflößende Gestalt zeigt. Umgeben von finsteren Mächten stellt sie die Personifizierung des Tods dar, den sie beim Schreiben des Songs verkörperte. Hier könnt ihr das Video ansehen:

Der Song folgt den Support-Shows von The Pretty Reckless, die sie im Rahmen der großen Power Up-Stadiontournee von AC/DC durch Nordamerika und Europa brachte. Hier trat die Band vor über 3 Millionen Menschen in legendären Veranstaltungsorten wie dem Rose Bowl in Los Angeles, dem Soldier Field in Chicago, dem Wembley-Stadion in London und dem Stade de France in Paris auf.

Über The Pretty Reckless

The Pretty Reckless ist eine Rockband unter der Leitung der unvergleichlichen Taylor Momsen, deren beeindruckende Stimme nahtlos zwischen roher Wucht und eindringlicher Verletzlichkeit wechselt. Die Band ist bekannt für ihre mitreißenden Live-Auftritte und tourte bereits mit Legenden wie AC/DC, The Rolling Stones und Soundgarden um die Welt. Seit ihrem Debütalbum Light Me Up haben sie mit Hits wie Heaven Knows weltweite Anerkennung erworben und als erste Band mit Frontsängerin, die sieben Nummer-1-Singles in den Mainstream-Rock-Charts von Billboard landete, Geschichte geschrieben. Ihr aktuelles Album Death By Rock And Roll ist eine tiefgehende Auseinandersetzung mit dem Leben, dem Verlust und dem unvergänglichen Geist des Rock. Als nächstes schlagen The Pretty Reckless mit ihrer Single For I Am Death ein neues Kapitel auf.