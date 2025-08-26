Iron Savior: schließen „Reforged“-Albumtrilogie mit spektakulärem „Machine World“-Kapitel ab

Während sich die Anhängerschaft des deutschen Heavy/Power-Metal-Flaggschiffs Iron Savior noch etwas gedulden muss, ehe gänzlich neue Klänge aus dem Universum der Band zu vernehmen sein werden, verkürzt diese die Wartezeit heute mit Reforged – Machine World. Das 16 Tracks starke Werk bietet neu aufgenommenes Material aus der Frühphase der Truppe und ist ab sofort via Perception – A Division of Reigning Phoenix Music erhältlich. Von einem Judas-Priest-Cover (Starbreaker) komplettiert, erscheinen die Stücke in zeitgemäßem Glanz und schließen gleichzeitig die beliebte Reforged-Albumtrilogie Iron Saviors würdig ab. Überzeugt euch selbst und bestellt das Album [2CD-Digipak oder 2LP-Vinyl mit alternativem Artwork].

Bandchef Piet Sielck (Gesang, Gitarre) bezieht Stellung: „Wir freuen uns enorm, diese Songs zurück ins Rampenlicht zu befödern – in schickem neuem Gewand und bereit für die nächsten Jahrzehnte. Mit diesem letzten Reforged-Album sind zudem nahezu alle Songs unserer Noise-Records-Ära wieder in physischer Form verfügbar. Genießt die wilde Fahrt, wir sehen uns auf Tour!“

Reforged – Machine World Tracklist:

1. Never Say Die [von „Dark Assault“; 2001]

2. Eye Of The World [von „Dark Assault“; 2001]

3. Walls Of Fire [von „Condition Red“; 2002]

4. Time Will Tell [von „Battering Ram“; 2004]

5. Dragons Rising [von „Dark Assault“; 2001]

6. Stonecold [von „Interlude“ (EP); 1999]

7. Machine World [von „Battering Ram“; 2004]

8. Stand Against The King [von „Battering Ram“; 2004]

9. Break It Up [von „Iron Savior“; 1997]

10. Contortions Of Time [von „Interlude“ (EP); 1999]

11. Wings Of Deliverance [von „Battering Ram“; 2004]

12. Touching The Rainbow [von „Interlude“ (EP); 1999]

13. I Will Be There [von „Condition Red“; 2002]

14. Forevermore [von „Unification“; 1999]

15. H.M. Powered Man [von „Battering Ram“; 2004]

16. Starbreaker [Judas-Priest-Cover]

Iron Savior live:

29.08.2025 GR Volos – Golden R. Festival

11.09.2025 ES Fuenlabrada – Auditorio Joaquín Sabina

13.09.2025 DE Bisingen – Umsonst & Draußen Zollernalb

18.10.2025 MX Monterrey – Cacique Metal Fest

07.11.2025 NL Apeldoorn – Brainstorm Festival

28./29.11.2025 DE Weissenhäuser Strand/Ostsee – Metal Hammer Paradise

Iron Savior sind:

Piet Sielck – Gesang, Gitarre

Joachim Küstner – Gitarre

Patrick Opitz – Bass

Patrick Klose – Schlagzeug