Iron Savior: schließen „Reforged“-Albumtrilogie mit spektakulärem „Machine World“-Kapitel ab

Während sich die Anhängerschaft des deutschen Heavy/Power-Metal-Flaggschiffs Iron Savior noch etwas gedulden muss, ehe gänzlich neue Klänge aus dem Universum der Band zu vernehmen sein werden, verkürzt diese die Wartezeit heute mit Reforged – Machine World. Das 16 Tracks starke Werk bietet neu aufgenommenes Material aus der Frühphase der Truppe und ist ab sofort via Perception – A Division of Reigning Phoenix Music erhältlich. Von einem Judas-Priest-Cover (Starbreaker) komplettiert, erscheinen die Stücke in zeitgemäßem Glanz und schließen gleichzeitig die beliebte Reforged-Albumtrilogie Iron Saviors würdig ab. Überzeugt euch selbst und bestellt das Album [2CD-Digipak oder 2LP-Vinyl mit alternativem Artwork].
Bandchef Piet Sielck (Gesang, Gitarre) bezieht Stellung: „Wir freuen uns enorm, diese Songs zurück ins Rampenlicht zu befödern – in schickem neuem Gewand und bereit für die nächsten Jahrzehnte. Mit diesem letzten Reforged-Album sind zudem nahezu alle Songs unserer Noise-Records-Ära wieder in physischer Form verfügbar. Genießt die wilde Fahrt, wir sehen uns auf Tour!“
Reforged – Machine World Tracklist:
1. Never Say Die [von „Dark Assault“; 2001]
2. Eye Of The World [von „Dark Assault“; 2001]
3. Walls Of Fire [von „Condition Red“; 2002]
4. Time Will Tell [von „Battering Ram“; 2004]
5. Dragons Rising [von „Dark Assault“; 2001]
6. Stonecold [von „Interlude“ (EP); 1999]
7. Machine World [von „Battering Ram“; 2004]
8. Stand Against The King [von „Battering Ram“; 2004]
9. Break It Up [von „Iron Savior“; 1997]
10. Contortions Of Time [von „Interlude“ (EP); 1999]
11. Wings Of Deliverance [von „Battering Ram“; 2004]
12. Touching The Rainbow [von „Interlude“ (EP); 1999]
13. I Will Be There [von „Condition Red“; 2002]
14. Forevermore [von „Unification“; 1999]
15. H.M. Powered Man [von „Battering Ram“; 2004]
16. Starbreaker [Judas-Priest-Cover]
Iron Savior live:
29.08.2025 GR Volos – Golden R. Festival
11.09.2025 ES Fuenlabrada – Auditorio Joaquín Sabina
13.09.2025 DE Bisingen – Umsonst & Draußen Zollernalb
18.10.2025 MX Monterrey – Cacique Metal Fest
07.11.2025 NL Apeldoorn – Brainstorm Festival
28./29.11.2025 DE Weissenhäuser Strand/Ostsee – Metal Hammer Paradise
Iron Savior sind:
Piet Sielck – Gesang, Gitarre
Joachim Küstner – Gitarre
Patrick Opitz – Bass
Patrick Klose – Schlagzeug