Saint City Orchestra: veröffentlicht neuen Track „Middle Finger“

Die Schweizer Band Saint City Orchester meldet sich mit einem kraftvollen Statement zurück: Ihr neuer Song Middle Finger ist ein lauter Befreiungsschlag gegen Erwartungen, Regeln und angepasste Normen.

Mit dreckigem Humor, bissigen Zeilen und einem Beat, der sofort im Ohr bleibt, liefert die Band den perfekten Soundtrack für alle, die keinen Bock mehr haben, brav mitzuspielen. Middle Finger ist laut, direkt und ehrlich – ein Song für Pechvögel, Chaos-Queens und alle, die lieber ihr eigenes Ding durchziehen.

Statt Ausreden gibt’s pure Energie: Mitsingen, abfeiern und den Mittelfinger in die Luft – so klingt der neue Track von Saint City Orchester.