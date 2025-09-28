Fimbul Winter: kündigen Debüt-EP „What Once Was“ an

Die schwedischen Melodeath-Fackelträger Fimbul Winter, bestehend aus drei ehemaligen Mitgliedern von Amon Amarth, haben ihre Debüt-EP What Once Was angekündigt, die am 14. November über die Band veröffentlicht wird.

Mit dem Gewicht der Geschichte und der Kraft unerledigter Dinge liefert What Once Was fünf Tracks kalten, kompromisslosen Death Metal, der im Geist der frühen schwedischen Szene verwurzelt ist. Die Aufnahmen wurden von Sverker Widgrin (Mörk Gryning, Wormwood) und Shaun Farrugia durchgeführt und von Marko Tervonen (The Crown, Sarcator) gemischt und gemastert. Zudem ist der EP Session-Bass von Tobias Cristiansson (Necrophobic, Dismember usw.) beigefügt. Basierend auf wiederentdeckten Riffs aus den frühen Tagen von Amon Amarth sowie brandneuen Kompositionen beweist die EP, dass der Sound, der einst die Underground-Hallen in Stockholm erschütterte, auch heute noch genauso tief geht.

What Once Was – Trackliste:

1. Storms Rage

2. What Once Was

3. Mounds Of Stones

4. A Soul That Soared

5. In Solitude’s Embrace

FFO: Amon Amarth, Unleashed, Hypocrisy, etc.

Gegründet von den ehemaligen Amon Amarth-Mitgliedern Anders Biazzi und Niko Kaukinen, zusammen mit dem langjährigen Schlagzeuger Fredrik Andersson und dem Sänger Clint Williams (Munitions, Nemesium), vereint die Band jahrzehntelange Erfahrung mit frischer, kompromissloser Energie. What Once Was bietet einen Sound, der kalt, intensiv und äußerst authentisch ist – eine mutige Erklärung von einer Band, die auf unerledigten Geschäften und einer gemeinsamen Leidenschaft für die Wurzeln des schwedischen Death Metal basiert.

Die Idee entstand, als die ehemaligen Bandkollegen sich wieder trafen, um das Demo The Arrival Of The Fimbul Winter von Amon Amarth aus dem Jahr 1994 zu spielen. Dieses einmalige Ereignis wurde zum Keim für etwas Ernsteres: eine neue Band, die sich verpflichtet hat, die unermüdliche Intensität des frühen schwedischen Death Metal in die Gegenwart zu übertragen.

What Once Was ist keine Nostalgie. Es ist eine Erklärung. Fimbul Winter sind hier, um zu beenden, was sie begonnen haben.

Fimbul Winter sind:

Clint Williams – Gesang

Anders Biazzi – Gitarren

Fredrik Andersson – Gitarren

Niko Kaukinen – Schlagzeug

Session Musiker:

Tobias Cristiansson – Bass

Fimbul Winter online:

https://www.facebook.com/fimbulwinterswe

https://www.instagram.com/fimbulwinterswe/