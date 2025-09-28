Truth Grip: kündigen neue EP an und veröffentlichen Single „Your Selfmade Hell“

Nach ihrem gefeierten Debüt Reality Curse und einem weiteren Standalone-Track melden sich Truth Grip aus Frankfurt am Main mit neuer Wucht zurück. Die Metallic-Hardcore-Band präsentiert mit „Your Selfmade Hell“ ihre bislang kompromissloseste Single – ein Vorgeschmack auf die kommende EP, die im Februar 2026 erscheinen wird.

Die Veröffentlichung erfolgt digital über Bloodblast Distribution, während Fans physischer Formate sich auf Vinyl via Thrash Out Records sowie Tape via Bound by Modern Age Records freuen dürfen.

Thematisch setzt sich Your Selfmade Hell mit der Schattenseite sozialer Medien auseinander: dem ständigen Druck, eine perfekte Fassade aufrechtzuerhalten, nur um kurzzeitige Anerkennung zu gewinnen. Truth Grip zeichnen das Bild einer „selbstgebauten Hölle“, in der Authentizität keinen Platz mehr findet.

Mit kompromissloser Härte, ehrlicher Wut und einem Sound, der unter die Haut geht, liefert die Band ihren bis dato intensivsten Track ab. Your Selfmade Hell ist ab sofort überall verfügbar – macht euch bereit für die volle Wucht von Truth Grip!