Lux Interna: Auftritte in Berlin und Amsterdam im August

Der American-Dark-Folk-Act Lux Interna hat am 2. Mai 2025 sein neues Album New Wilderness Gospel veröffentlicht. In den kommenden Wochen wird die Band bei zwei Gelegenheiten in Europa zu sehen sein – zunächst mit einer intimen Duo-Performance am 09. August in der Galiläakirche in Berlin, Deutschland, gefolgt von einem Salon in der Embassy Of The Free Mind am 16. August in Amsterdam, Niederlande.

Joshua und Kathryn werden in Berlin in der Galiläakirche auftreten – einem unabhängigen Veranstaltungsort für Musik, Film, Literatur und Performance, der in der eindrucksvollen Architektur einer preußischen Kirche aus dem 19. Jahrhundert untergebracht ist.

In dem resonanten Raum der Kirche wird dieses reduzierte Duo-Performance-Angebot die Werke von New Wilderness Gospel – sowohl das Album als auch die Novelle – als eine intime Liturgie aus improvisiertem Klang, Gesang und gesprochenem Wort neu interpretieren.

Die Darbietung verbindet minimalistische, andächtige Versionen von Songs des Albums mit atmosphärischen Klanglandschaften und Live-Lesungen aus ihrer experimentellen Novelle gleichen Namens. Die Performance entfaltet sich irgendwo zwischen den Modalitäten musikalischer Darbietung, Gebet und Zeremonie.

Mehr Informationen zu Lux Interna und ihrem neuen Album New Wilderness Gospel findet ihr hier.

