Lux Interna: stellen ihr neues Album „New Wilderness Gospel“ vor

Lux Interna haben am 2. Mai ihr neues Album New Wilderness Gospel veröffentlicht und bieten es euch als Full-Album-Stream an.

New Wilderness Gospel könnt ihr ab sofort hier in voller Länge streamen:

Lux Interna äußern sich zu ihrem neuen Werk: „New Wilderness Gospel is a provocation, an invocation, and an invitation“, schreibt Sänger, Gitarrist und Banjo-Spieler Joshua Levi Ian. „By ‚gospel‘, we mean not only a sacred narrative or liturgy. We are also drawn to the early English (mis) interpretation of godspel as spell – a word that names both myth and magical incantation. And ‚wilderness‘, for us, doesn’t simply refer to an untamed landscape. It is a symbolic and psychic terrain – a space of danger, reckoning, and transformation. A place where old maps fail, but where other voices might begin to guide you. New Wilderness Gospel is an attempt to listen – to hear the messages encoded in the land, the body, and the self when all are pushed beyond their previous limits. It’s a search for a different kind of ‚good news‘ – one that arises not from hierarchy or control, but from the margins, from the cracks, from what has been cast out.“

Lux Interna haben mit New Wilderness Gospel ein geführtes Ritual geschaffen. Dieses eBook kann über die Website der Band heruntergeladen werden: https://newwildernessgospel.com/ritual

“As you listen to New Wilderness Gospel – on vinyl, CD, or streaming – this book serves as a ritual companion for each track”, erklärt Sängerin und Autoharp-Spielerin Kathryn Ian. “Each song is paired with an image, a meditational phrase, and a simple set of sensory actions. Move through them slowly and with intention. Let music, text, and image converge in a shared act of imagination.”

New Wilderness Gospel – Tracklist:

1. Dark Fire/Revelator

2. Over The Timberlines

3. Brittle

4. Like Wolves

5. Into Night

6. No Arrow

7. Old Blood Blues

8. Her Wilderness

9. Selva Oscura

Genre: American Dark Folk

Gastmusiker: Doug White – zusätzliche Gitarren

Die ersten Aufnahmen für das neue Projekt wurden von Tim Green in den Louder Studios in Grass Valley, Kalifornien (USA) durchgeführt. Die Saiteninstrumente wurden von Kris T. Force in den Knobsnob Studios in Pacifica, Kalifornien (USA) aufgenommen. Zusätzliche Aufnahmen fanden unter der Regie von Doug White in den Watchmen Studios in Lockport, New York (USA) statt. Das erste Mixing wurde ebenfalls von Doug White in den Watchmen Studios erstellt, während das finale Mixing von Jack Shirley im The Atomic Garden in Oakland, Kalifornien (USA) durchgeführt wurde. Das Mastering übernahm ebenfalls Jack Shirley im The Atomic Garden. Das Artwork wurde von Kathryn Ian konzipiert und erstellt.

Das Album New Wilderness Gospel ist in verschiedenen Formaten erhältlich: als 2CD mit einem 72-seitigen Artbook, als Gatefold schwarze Vinyl 2LP und als Gatefold marmorblaues Vinyl 2LP.

Nach einem Jahrzehnt der Stille kehren Lux Interna mit ihrem fünften Album New Wilderness Gospel zurück. Dieses Album ist mehr als nur eine Sammlung von Songs; es bildet das Zentrum einer größeren, immersiven Welt, die aus Klang, Text und Bild gewoben ist. New Wilderness Gospel entfaltet sich wie ein klanglicher Mythos – ein dunkhes Hymne für das Anthropozän, eine Übertragung aus der Wildnis am Rand der bekannten Welt, geprägt von einer fieberhaften Vision von heimgesuchtem Americana, apokalyptischem Mystizismus und filmischem Folk Noir.

Mit New Wilderness Gospel beschwören Lux Interna eine fragmentierte Erzählung, die sich vor dem Hintergrund der trostlosen Highways, der schattigen Appalachen und der knochentrockenen Wüsten eines Amerikas entfaltet, das sowohl roh als auch mythisch ist. Die Songs summen mit dem Knistern unsichtbarer Stimmen und dem Gewicht der Vergangenheit, das in die Gegenwart blutet. Prophezeiende Flüstern reisen durch Stromleitungen; die Stille der Wüste wimmelt von Geistern; die tiefe Nacht des Waldes gibt einer noch älteren Dunkelheit Raum.

Musikalisch präsentiert New Wilderness Gospel ein spektrales Gewebe – gewoben aus dem tiefen Twang des Desert Blues, den gespenstischen Echos von Appalachian Folk und Gospel, dem unheimlichen Schimmer von Psychedelia und Post-Punk sowie der rohen Intensität amerikanischer Gothic-Balladen. Unter all dem flackern verzerrte Spuren des Girl Pop der 1960er Jahre und der New Wave der 1980er Jahre wie entfernte Radiosignale, die kaum durch das Rauschen dringen. Es ist ein Klang, der sowohl von der Zeit gezeichnet als auch zeitlos ist – heimgesucht von Erinnerungen, aber unruhig und immer nach vorne strebend.

Geschrieben während einer unruhigen Phase von Roadtrips in einer Zeit unaufhörlicher Stürme, Waldbrände und einer sich verändernden Landschaft, kanalisiert New Wilderness Gospel die unheimliche Vermischung von inneren und äußeren Welten, die sowohl in Momenten der Krise als auch der Kontemplation auftritt. Es führt die Zuhörer auf eine Reise durch liminale Räume – einen geisterhaft erleuchteten Durchgang durch die dunkle Nacht der Seele – und enthüllt eine geheime Verschwörung zwischen Schutz und Sturm.

Lux Interna wurden 2000 von Joshua Levi Ian und Kathryn Ian mit einer klaren künstlerischen Vision in New York gegründet. Inspiriert von seiner intensiven Forschung in vergleichender Mystik und esoterischen Schriften, entstehen Joshuas Texte aus einem tief persönlichen Reservoir von Symbolen, Visionen und Obsessionen. Neben dem Gründungsduo Kathryn und Joshua wurde Lux Interna im Laufe der Jahre von einer wechselnden Konstellation musikalischer Talente geprägt. Jedes Mitglied hat seinen kreativen Stempel auf den kontinuierlich sich entwickelnden Sound hinterlassen. Besonders erwähnenswert ist Kris T. Force, die Frontfrau von Amber Asylum, die seit ihrem Beitritt im Jahr 2009 ein Kernmitglied ist und erheblich zu den dunklen, immersiven Klangtexturen des Projekts beigetragen hat.

Lux Interna haben nach der Veröffentlichung ihrer Debüt-EP Truth, Beauty, And All Their Severity im Jahr 2000 insgesamt vier Studioalben herausgebracht. Das erste Album Absence And Plenum erschien 2002, gefolgt von Ignis Mutat Res im Jahr 2004, God Is Not Dead For The Birds im Jahr 2007 und dem neuesten Full-Length-Album There Is Light In The Body, There Is Blood In The Sun aus dem Jahr 2013.

In verschiedenen Formationen haben Lux Interna umfangreiche Auftritte in den Vereinigten Staaten und Europa absolviert. Die Amerikaner traten zudem mehrfach auf renommierten Festivals auf, darunter das Wave Gotik Treffen in Leipzig, Deutschland, und Stella Natura in den Sierra Nevadas, Kalifornien, unter vielen anderen. Lux Interna hatten auch die Ehre, in angesehenen Kunstgalerien und kulturellen Räumen zu spielen, darunter die Coulter Gallery im McMurtry Building der Stanford University und das San Jose Institute of Contemporary Art.

Lux Interna – aktuelle Besetzung:

Joshua Levi Ian – Gitarre, Banjo, Gesang

Kathryn Ian – Autoharp, Hand-Percussion, Gesang

Kris T. Force – Violine, Viola

Adam Torruella – Schlagzeug

Jeff Linsenmaier – Elektronic, Percussion

Jackie Perez Gratz – Cello

Tim Gotch – Bass

Lux Interna online:

https://www.facebook.com/luxinternamusic

https://www.instagram.com/lux_interna_official/

https://luxinterna.bandcamp.com