We Came As Romans: kündigen neues Album „All Is Beautiful…Because We’re Doomed“ an

Die Metalcore-Größen We Came As Romans aus Michigan haben ihr mit Spannung erwartetes neues Album All Is Beautiful…Because We’re Doomed angekündigt, das am Freitag, den 22. August, über Sharptone Records veröffentlicht wird. Die Ankündigung erfolgt zeitgleich mit der Veröffentlichung der dritten Single des Albums, Culture Wound, sowie dem dazugehörigen offiziellen Musikvideo. Nach den kraftvollen Hymnen Bad Luck und No Rest For The Dreamer beschäftigt sich dieser neueste Track intensiv mit dem Kampf zwischen unseren besten und schlechtesten Impulsen.

Seht euch das Video zu Culture Wound hier an:

Culture Wound kann hier gestreamt werden.

Culture Wound stellt die grundlegende Frage, die im Zentrum der menschlichen Existenz steht: Sind wir von Natur aus gut oder von Natur aus schlecht? Der Track setzt sich mit den Kräften auseinander – sowohl inneren als auch äußeren –, die uns formen, und wird durch die charakteristische Mischung aus drückenden Riffs und erhebenden Melodien der Band vermittelt.

„Culture Wound is about taking a look inside and deciding which side of yourself is going to control your life. This song was written to question our human nature – is it inherently good or inherently selfish? Are we here to try and make something better for everyone or just survive for ourselves? All of the different ’sides of ourselves‘ that we’ve discovered, struggled with, or left behind is really what this album is about, and our journey through all of those experiences is written in every song.“

We Came As Romans präsentieren mit All Is Beautiful…Because We’re Doomed eine tiefgreifende kreative Evolution. Entstanden aus Introspektion und geprägt von der eigenen Reise der Band durch Triumphe und Tragödien, behandelt das Album Themen wie Existenzialismus, Dankbarkeit, Verlust und die ständigen Zyklen des Lebens. Der konzeptionelle Rahmen des Albums, inspiriert von philosophischen Vorstellungen über Tod und Wiedergeburt, spiegelt sich in seiner Struktur wider, indem es nahtlos von Ende zu Anfang verläuft und symbolisiert, dass Abschlüsse zu neuen Anfängen führen.

Das Album entstand aus einem intensiven kreativen Prozess, in dem die Band nach innen blickte und ihre gemeinsamen Erfahrungen nach authentischer emotionaler Wahrheit durchforstete. Was als Kampf begann, um nach dem von Trauer geprägten und hochgelobten Darkbloom aus dem Jahr 2022 eine Richtung zu finden, verwandelte sich in ihr bisher konzeptionell ambitioniertestes Werk. Jeder Track ist mit einem bestimmten Moment oder Zeitraum in der Geschichte der Band verbunden und schafft eine klangliche Autobiografie, die sich über ihre gesamte Karriere erstreckt und dabei unerschrocken auf die Zukunft fokussiert.

Culture Wound fungiert als zentraler Punkt für die Erkundung von Dualität und Selbstreflexion im Album. Der Track wurde umfangreich überarbeitet, um seine endgültige Form zu erreichen – ein Beweis für das Engagement der Band, jedes Detail auf diesem zutiefst persönlichen Album perfekt zu gestalten.

All Is Beautiful…Because We’re Doomed – Trackliste:

1. Bad Luck

2. Lake Of Fire

3. Red Smoke

4. One By One

5. Culture Wound

6. Where Did You Go?

7. No Rest For The Dreamer

8. B2tm

9. Circling A Dying Sun

10. Knowing Pain

11. So Lost (Burning Flowers)

12. Because We’re Doomed

We Came As Romans werden ihr neues Album mit der umfangreichen Bad Luck World Tour unterstützen. Der nordamerikanische Teil der Tour startet am 22. Juli in Toronto und endet mit einem historischen Heimspiel im legendären The Fillmore in Detroit am 23. August, dem Tag nach der Albumveröffentlichung. Anschließend geht die Tour im Herbst nach Europa und ins Vereinigte Königreich. Zudem wird die Band auf bedeutenden Festivals auftreten, darunter Warped Tour, Inkcarceration und When We Were Young.

We Came As Romans – Bad Luck Tour – EU/UK

Special Guests: Brand Of Sacrifice

September 26 – London, UK – Electric Brixton

September 27 – Manchester, UK – Club Academy

September 28 – Bristol, UK – Electric Bristol

September 30 – Tilburg, NL – 013

October 1 – Paris, FR – Le Trabendo

October 3 – Hamburg, DE – Uebel & Gefährlich

October 4 – Cologne, DE – Essigfabrik

October 6 – Berlin, DE – Festsaal Kreuzberg

October 7 – Prague, CZ – Palác Akropolis

October 8 – Budapest, HU – Dürer Kert

October 9 – Vienna, AT – Simm City

October 11 – Zurich, CH – Dynamo

October 12 – Saarbrücken, DE – Garage

October 13 – Munich, DE – Theaterfabrik

October 15 – Esch-sur-Alzette, LU – Rockhal

We Came As Romans setzen ihren rasanten Fortschritt fort und behaupten ihren Platz an der Spitze der schweren Musik und Kultur. Nie damit zufrieden, einfach nur zu folgen, kombinieren sie mühelos druckvolle, groove-orientierte Katharsis, spacige Elektronik und stadiongroße Mitsing-Momente zu einem Sound, der sich nicht festlegen lässt – sie bewegen sich spielerisch zwischen Metal, Alternative, Metalcore und Rock.

Die in Michigan gegründete fünfköpfige Band – Dave Stephens, Joshua Moore, Lou Cotton, Andy Glass und David Puckett – schafften erstmals mit Tracing Back Roots (2013) ihren ersten Durchbruch. Ihr selbstbetiteltes Album debütierte 2015 und festigte ihren Status in der modernen Metalcore-Szene.

Nach dem tragischen Verlust des ursprünglichen Sängers Kyle Pavone im Jahr 2018 hat die Band weiterhin sein Erbe geehrt mit ihrem Album Darkbloom aus 2022, das als ihr bisher am meisten gelobtes Werk gilt. Es enthält prägende Tracks wie Black Hole (feat. Caleb Shomo) und Daggers (feat. Zero 9:36). Jetzt, mit All Is Beautiful…Because We’re Doomed, betritt die Band ihr bisher ehrgeizigstes Kapitel – gezeichnet, geschärft und furchtloser als je zuvor.

We Came As Romans sind:

Dave Stephens – Gesang

Joshua Moore – Gitarre

Lou Cotton – Gitarre

Andy Glass – Bass

David Puckett – Schlagzeug

