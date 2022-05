Corrosive: veröffentlichen erste Kostprobe vom kommenden Album

Am 3. Juni erscheint mit Death As A Process der nunmehr fünfte Longplayer der Marburger Deather von Corrosive auf Black Sunset/MDD! Von schleppenden Grooves bis zum zu hemmungslosen Prügelorgien bietet das Album alles was das Death Metal Herz begehrt. Mit When Body And Mind Are Separated gibt’s ab sofort eine erste Kostprobe des kommenden Schlachtfests im MDD YouTube-Kanal. Das Video wurde allerdings umgehend mit einer Altersbeschränkung versehen, ihr braucht also einen eingeloggten YouTube Account, bzw. solltet älter als 18 Jahre alt sein. Aufgenommen in den Marburger Beckerstudios und gemischt und gemastert von Andrè Skopko gibt’s auf Death As A Process gut 45 Minuten lang die volle Breitseite von dem, was Fans des Genres zu schätzen wissen. Die finale Tracklist findet ihr anbei!

Death As A Process Tracklist:

1. Death As A Process

2. Preserved Behind Glass

3. Human Puzzle

4. Welcome To Your Autopsy

5. When Body And Mind Are Separated

6. Romance For Barbecue

7. Necroloveicon

8. Deathbedvisions

9. When She Smells Like Warm Butter

10. Your Pain Is My Gain

11. Demon

https://facebook.com/corrosiveband