Vambier: legen nach – 3. Single „Dead On Parade“

Death On Parade ist die dritte Single von Vambier und fährt mit ordentlich Unterstützung auf.

Zombies veranstalten ihre eigene Parade durch die Stadt und der einzige Weg, sie aufzuhalten, ist der heilige Gral.

Für den braucht es natürlich auch eine Füllung und die sollte weder süß noch sauer sein, sondern – wenn es nach den Jungs von Vambier geht – hopfenhaltig und gebraut nach dem bayerischen Reinheitsgebot.

Porter, Stoud, Bud or Ale

Pour it in the Holy Grail

So bewaffnet suchte man nach weiteren Zombiejäger und die Liste der Freiwilligen ist lang:

Tobias Regner, Stefan Strauch (Bullhead), Andy Bock (Emil Bulls), Roland Vencelj (ex-Megaherz), Markus Grützner (7for4) und Thomas Burlefinger.

Heavy Rock wie man ihn sich wünscht und eine Halloween-Single, die einen das ganze Jahr nicht loslässt.

Das klingt viel besser als Süßes oder Saures!

Dabei liefern die vier Musiker aus Bayern das ab, was vielen anderen nicht gelingt: authentischen Hard Rock und trotzdem modernen und zeitgemäßen Sound: Vom L.A. 80er Style bleibt erhalten, was das Ohr liebt – und von 2021, was es braucht!

Für das kommende Album haben uns Vambier zahlreiche Gastmusiker versprochen und dieses Versprechen halten sie.

Besetzung bei Dead On Parade:

Meisl Bernhard – Vox

Meisl Chris – Git

Greifenhagen Max – Drums

Weininger Sebi – Git

Markus Grützner – Bass

Thomas Burlefinger – Keys

Tobias Regner – Vox

Stefan Strauch – Vox

Andy Bock – Solo

Roland Vencelj – Solo

Andy Kuhn – Percussion

Mehr Informationen:

Zur Single: https://save-it.cc/foxy-records/dead-on-parade

Facebook: https://www.facebook.com/Vambier.Official

Instagram: https://www.instagram.com/vambier_official/