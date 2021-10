Kalandra: veröffentlichen „WIth You (Unplugged)“ mitsamt Video

Nach dem Release von Ensom (Unplugged) am 25. Juni 2021 veröffentlicht die norwegische Alternative Pop-Sensation Kalandra nun eine weitere Unpluggedversion eines Liedes aus ihrem Debütalbum The Line!

Vielleicht ist es eines von Kalandras entspanntesten Liedern, vielleicht auch ihr optimistischster Song, denn With You ist ein Lied über die Entscheidung, zueinander zu stehen und gemeinsam auch durch die Tiefen des Lebens zu gehen. Darüber, dass neben dem Gefühl der Wanderlust und Rastlosigkeit auf dem gemeinsamen Weg auch niemand anderes der- oder diejenige wäre, mit dem man Seite an Seite durchs Leben gehen möchte.

Wie die Band es sagt: „Das Lied wurde vor fünf Jahren geschrieben, und es war der letzte Titel, den wir auf unser Debütalbum The Line (2020) packen wollten. Wir nannten es den „Autowerbung-Song“, um uns auf ironische Art und Weise von seinem Optimismus zu distanzieren. Für eine lange Zeit hatte es nicht mal einen Titel, und wir gingen durch eine Phase, in der wir den Text immer wieder überarbeiteten, bis Jogeir und Katrine schließlich bei dem Satz „My restless heart remains with you“ hängenblieben. Diese Rastlosigkeit spiegelte sowohl uns als auch die Erschaffung des Songs wider. Das Rätsel hat sich praktisch von selbst gelöst.“

Zusätzlich zum Release gibt es eine neu arrangierte und neu aufgenommene Performance des Liedes, die durch ein Livevideo begleitet wird, um dem Saitenpart, der das Arrangement erst so richtig schön macht, ein Gesicht zu geben.

Geschrieben und gespielt von Kalandra.

Gefilmt und bearbeitet von Thomas Bottolfsen.

Licht: Endre Lohne.

Videoproduktion: Florian Bernhard Döderlein Winter.

Gemischt von Tony Draper.

Gemastert von Tom Ignatius.

An den Saiten: Claudia Stepien, Sophia Cabo und Ingjerd Forbord

Gedreht im Safe As Milk Gastropub, Oslo