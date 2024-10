Kalandra / Special Guest Lili Refrain am 24.09.2024 im Schlachthof Wiesbaden

Bands: Kalandra, Lili Refrain

Ort: Schlachthof Wiesbaden, Murnaustraße 1, 65189 Wiesbaden

Datum: 24.09.2024

Kosten: 37,00 € VVK, 38,00 € AK

Genre: Melancholic Nordic Folk, Alternative Rock

Besucher: ca. 300 Besucher

Veranstalter: Schlachthof Wiesbaden

Link: https://schlachthof-wiesbaden.de/events/kalandra-2024

Setlisten:

Lili Refrain

Kalandra Ichor Sangoma Mami Wata Terra 2.0 Travellers I Am The Waiting Game The State Of The World Slow Motion Naive Borders Segla Virkelighetens Etterklang Bukkehorn Jam Ensom Are You Ready? It Gets Easier Helvegen (Wadruna Cover) Brave New World Bardaginn

Heute Abend wieder etwas Besonderes, weit abseits des Metal Mainstreams. Im kleinen Saal, dem Kesselhaus, des Schlachthofs in Wiesbaden gastieren heute Kalandra und haben als Support Lili Refrain dabei. Also ab nach Wiesbaden. Das Kesselhaus ist heute richtig gut gefüllt.

Lili Refrain beginnt pünktlich mit ihrer avantgardistischen Show. Mir gefallen kreative Musiker/innen, die die Weiten des musikalischen Universums versuchen auszutesten. Eine dieser Musikerinnen ist Lili Refrain aus Rom. Lili Refrain ist ein Soloprojekt. Die Italienerin ist seit 2007 in diesem Metier erfolgreich tätig. Sie verwendet bei ihren Aufnahmen/Performances E-Gitarre, Gesang, Schlagwerk und Loops in Echtzeit. So entstehen Songs mit überlappenden Klängen, die minimalistische Wiederholungen mit Folk, Psychedelia, Blues, Rock, Metal oder auch lyrischer Oper verbinden. Somit stößt sie mit ihrem Sound über die Grenzen der Genres hinweg. Von Lili Refrain und ihrem Schaffen bin ich begeistert, seitdem ich zu ihrer EP Ulu ein Review machen durfte (hier).

Ihre Show beginnt mit dem Song Ichor. Den Song beginnt sie mit dem Geklingel eines Schellenkranzes, bevor eine Glocke dazukommt. Beide Schleifen laufen eine Weile, bis ein paar Schläge auf einer Stand-Tom dazukommen. Dazu gesellen sich schließlich Gitarrenriffs und Lili Refrain singt dazu sirenenhaft.

In einer Songpause erklärt sie dem Publikum das System des Loopverfahrens. Dabei nimmt sie gleichzeitig ihre Stimme auf und lässt diese im Loop laufen, sodass irgendwann ihre Stimme mehrfach überlagert wird. Das ist total lustig und sie erhält die (gewollten) Lacher. Lili Refrain freut sich, heute das erste Mal in Wiesbaden in dieser tollen Location zu sein.

Die junge Dame da vorne auf der Bühne begeistert nicht nur mich. Es wirkt schon recht avantgardistisch, was Lili Refrain hier macht. Mit ihrem minimalistischen Sound und den immer wiederkehrenden Loops erschafft sie Großes. Es entstehen experimentelle Klanglandschaften, denen eine unheimliche Mystik innewohnt. Klanglandschaften voller Poesie, Komplexität, Unheimlichkeit und ganz wichtig: unendlicher Schönheit. Eine tolle Performance der Künstlerin, die nicht nur mich begeistert. Insgesamt fünf Songs sind es heute, die Lili Refrain uns serviert. Earthling ist der letzte Song. Im Publikum sieht man auch ein paar Die-Hard-Fans der Künstlerin. Diese fallen durch die gleiche Gesichtsbemalung auf.

Nach der Umbauphase erscheinen dann Kalandria im spärlichen Licht. Sie werden heute ihr neues Album A Frame Of Mind promoten. Die Band aus Schweden und Norwegen hatte ihren Beginn bereits 2012. 2017 macht man mit der EP Beneath The Breaking Waves auf sich aufmerksam, die einen mystisch-spirituellen Einschlag hat und persönliche und biografische Elemente aufweist. 2020 erscheint das Debütalbum The Line über das Label Norse Music des Wadruna-Musikers Einar Selvik. Bei der Live-Performances steht die Sängerin und Songwriterin Katrine Stenbekk ganz klar im Mittelpunkt. Der heutige Abend beginnt mit dem Song I Am, der auch der Opener des Albums ist. Die Musik der Band ist (mystische-spiritueller) nordischer Folk, manchmal etwas rockiger, immer allerdings sehr sensibel und lyrisch. Die zierliche Katrine Stenbekk wirkt dabei recht feenhaft. Sie versteht es, das Publikum mitzunehmen. Bei der Performance sitzt sie manchmal auch auf der Bühne und schafft es, sich theatralisch zu platzieren und präsentieren.

Es entstehen wunderschöne Melodien, die die Hörer durchaus auf einen Ausflug in die nordischen Wälder mitnehmen können. Auch der folgende Song The Waiting Game ist vom neuen Album. Katrine Stenbekk erklärt irgendwann, dass man heute Abend eine Auswahl aus alten und neuen Songs zum Besten geben wird. Die Fans folgen den zauberhaften Melodien des Quartetts wie in Hypnose und stehen ganz eng an die Bühne gedrängt. Wenn Katrine Stenbekk sich auf der Bühne hinsetzt und andächtig, etwas entrückt singt, stehen die Fans ganz nahe bei ihr und es ist mucksmäuschenstill. Die Töne der Band und ihre Stimme setzen die Fans in einen Zustand der Trance. Songs wie Segla und Virkelighetens Etterklang werden in neu-norwegischer Sprache gesungen, während Songs wie Bardaginn in alt-norwegischer Sprache verfasst sind. Sehr faszinierend ist der Einsatz des Widderhorns als (Blas)-Instrument, exzessiv in der Bukkehorn Jam präsentiert. Bardaginn ist der Abschluss des 15 Songs langen Sets, welches die Fans hier regelrecht begeistert.

Das Publikum heute Abend ist natürlich ein anderes als das, welchem ich ansonsten bei den Stoner und Metalabenden hier begegne. Lediglich Robin, der mich heute begleitet, ist ein bekanntes Gesicht. Ach so: Lili Refrain natürlich auch, denn der bin ich bereits vor ein paar Jahren schon einmal begegnet und hatte mich mit ihr lange unterhalten. Heute bleibt für mich allerdings nach dem Gig keine Zeit mehr, dann ich fahre gleich danach nach Hause, denn in der Früh stehen Termine an.

Weitere Bildergalerien:

Lili Refrain

Kalandra