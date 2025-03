Gleb Kolyadin: veröffentlicht virtuoses Video zu „Gaia“

Gleb hat ein Video von sich veröffentlicht, in dem er den herausragenden Track Gaia performt. Über seine Inspiration beim Schreiben und Aufnehmen des Albums sagte er: „This album is a reflection on growth and change over time, a quiet unveiling of a secret gallery of hidden works, requiring patience and self-confidence to bring into the light. The goal wasn’t to create something epic featuring prog-rock stars but to release a sincere and honest work where listeners can find their own narratives. I’d describe it as an immersive soundtrack for the mind. The mobula on the cover art symbolizes this feeling of being adrift while also diving deep into the subconscious.“

Seht euch das Video zu Gaia hier an:

Das atemberaubende neue Album Mobula des renommierten Pianisten Gleb Kolyadin ist jetzt erschienen. Die 14 Tracks des Albums zeigen Kolyadin von seiner virtuosen Seite, mit komplexen Kompositionen, die von der dynamischen Perkussion von Evan Carson – einer prominenten Figur in der Folkszene – zum Leben erweckt werden, dessen Beiträge das Album mit lebendiger Energie und komplexen rhythmischen Strukturen füllen.

Mobula – Trackliste:

A-Seite

1. Parallax

2. Glimmer

3. Afterglow

4. Dawnlight

5. Radiant

6. Observer

7. Transient

B-Seite

8. Crystalline

9. Fractured

10. Tempest

11. Nebular

12. Shimmer

13. Starfall

14. Gaia

Mobula ist das erste Album von Gleb Kolyadin, das vollständig in Großbritannien konzipiert und produziert wurde, nachdem er vor zwei Jahren mit einem Global Talent Visum nach Großbritannien umgezogen war. Das Album, das von Vlad Avy gemischt und gemastert wurde, vermischt reiche Folk- und ethnische Einflüsse mit elektronischen Rhythmen. Entscheidend für den lebendigen Sound von Mobula ist der Beitrag des Perkussionisten Evan Carson, der in der Folk-Szene bekannt ist und dessen Arbeit an fast allen Stücken der rhythmischen Palette Ausgelassenheit und Dynamik verleiht.

