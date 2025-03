Skunk Anansie: kündigen neues Album mit dem Titel „The Painful Truth“ an

Die britischen Rock-Ikonen Skunk Anansie kündigen ihr mit Spannung erwartetes neues Studioalbum The Painful Truth an. Das siebte Studioalbum ist das erste nach neun Jahren und wird über FLG Records veröffentlicht. The Painful Truth ist ein wirklich hypnotisierendes, provokatives, kraftvolles und emotionales Album, das eine Band auf dem absoluten Höhepunkt ihres Könnens zeigt, die aber noch alles zu beweisen hat. Um dies zu feiern, wird die Band am Tag der Veröffentlichung etwas außerhalb von Bristol eine ganz besondere Headlinershow spielen, und zwar am 23.05. im The Ridings, Chipping Sodbury.

Parallel zur Albumankündigung erscheint auch die zweite Singleauskopplung mit dem Titel Cheers. Das beeindruckende Lyric-Video zur Single wurde vom Patensohn des Bassisten Cass, Miles Liverpool, erstellt. Die brandneue Single wird von einem zutiefst ansteckenden, pulsierenden Rhythmus begleitet und verfügt über einen wirklich euphorischen Refrain, beweist einmal mehr die schiere Qualität und den Ehrgeiz des neuen Albums.

In einem Interview sagte Sängerin Skin: „Es ist mir egal, dass wir in den Neunzigern groß waren. Kreativ ist es irrelevant, denn in meiner Rockbibel heißt es im ersten Gebot: „Wenn du dich auf den Lorbeeren ausruhst, wirst du verdorren und künstlerisch, musikalisch und geistig sterben. Und dann finanziell.“

Und für Skin zählt die Vergangenheit nichts. Selbst wenn man seit 30 Jahren eine Band ist und die Geschichte auf seiner Seite zu sein scheint.

Und weiter sagt Skin unverblümt: „Wenn wir schreiben, sitzen wir zu viert in einem Raum ohne Ablenkungen oder Störungen von außen und lernen uns neu kennen. Wir hatten die Greatest Hits-Tour gemacht und erkannten, dass sich die Dinge ändern mussten. Wenn wir nicht etwas Neues und Zukunftsorientiertes tun würden, könnten wir keine wirkliche Band mehr sein. Wir machten einfach Skunk-Karaoke.“

The Painful Truth ist der Sound von Skunk Anansie, die sich ihrer Identität und dem, was sie werden wollen, stellen. Es ist mehr als ein Albumtitel. Es ist eine Realität, die sie durchlebt haben. Eine Kombination aus Elternschaft, Krankheit und dem Weggang ihres langjährigen Managers schien sich gegen sie zu verschwören und ihre Unsicherheit zu verstärken. Das zwang Sängerin Skin, Gitarrist Ace, Bassist Cass und Schlagzeuger Mark, ihren Platz in der Welt als Band sowie ihre eigenen persönlichen Ambitionen infrage zu stellen. Für eine Weile waren sie kurz davor, Schluss zu machen. Da sie sich nicht sicher waren, was sie tun sollten, und weil sie nicht in der Lage waren, per Zoom Songs zu schreiben, zog sich der Vierer nach der Corona-Krise auf ein Bauernhaus in Devon zurück. Dort begannen sie langsam inmitten offener Gespräche und hausgemachter Abendessen, ihre Gefühle in Songs zusammenzufassen.

Und The Painful Truth ist alles andere als Skunk-Karaoke. Produziert von David Sitek von TV On The Radio ist es ein frisches, offenes, erhebendes und strukturiertes Album, bei dem das Talent der Band, große Popsongs zu schreiben, trotzig ungebrochen geblieben ist. Wenn überhaupt, sind ihre Hooks dieses Mal schärfer und sinken schneller ein.

Die erste Single An Artist Is An Artist ist der Beweis dafür; ein geistreiches, provokatives, pulsierendes Stück kantiger New-Wave-Brillanz, das von Fans und Medien gleichermaßen mit Begeisterung aufgenommen wurde und sich mit Playlists auf BBC6Music, Kerrang Radio, Planet Rock und Absolute als Radio-Hit erwies, neben der Unterstützung durch Jo Whiley auf Radio 2.

Somit ist The Painful Truth ein radikales Album, das für diese unsicheren Zeiten gemacht wurde. Ihre erste Veröffentlichung auf dem neu gegründeten Label FLG Records und mit dem neuen Management kommt auch mit einer Frische daher, die ihre geschichtsträchtige Karriere und frühere mehrfach mit Platin ausgezeichnete Erfolge widerlegt. Es ist eine Platte, mit der Skunk Anansie ihren Platz als eine der aufregendsten, visionärsten und wichtigsten Bands der britischen Musik zurückerobern wird.

„Wenn ich wirklich darüber nachdenke, ja, wir haben in unserer Zeit einige gute Platten gemacht, aber es ist schon lange her, dass wir ein großartiges Album gemacht haben. Und das ist die schmerzhafte Wahrheit“, gesteht Skin. „Das zu verstehen, hat uns dazu gebracht, das zu machen, was ich wirklich für unser bisher bestes Album halte.“

Das neue Album kann hier vorbestellt werden.

The Painful Truth Tracklist:

1. An Artist Is An Artist

2. This Is Not Your Life

3. Shame

4. Lost And Found

5. Cheers

6. Shoulda Been You

7. Animal

8. Fell In Love With A Girl

9. My Greatest Moment

10. Meltdown

Weitere Informationen zu Skunk Anasie:

Skunk Anansie, 1994 in London gegründet, ist eine wegweisende Band; eine der ersten multiethnischen britischen Rockbands, die für ihren kraftvollen Sound und ihre zum Nachdenken anregenden Texte bekannt ist. Unter der Leitung der charismatischen und dynamischen Sängerin Skin verbindet die Band Alternative Rock mit Elementen aus Punk und Metal. Sie bleiben eine der wichtigsten und einflussreichsten Bands ihrer Zeit.

Ihr Debütalbum Paranoid & Sunburnt (1995, feiert dieses Jahr 30. Geburtstag) und sein Nachfolger Stoosh (1996) erreichten beide die Top-10-Album-Charts in Großbritannien, und mit Hits wie Weak und Hedonism etablierten sie sich auf der internationalen Bühne, unterstützt von atemberaubenden Live-Auftritten. 1999 beendeten Skunk Anansie das Jahrzehnt mit der Veröffentlichung ihres dritten Studioalbums Post Orgasmic Chill und als Headliner beim Glastonbury Festival, bevor sie 2001 überraschend eine längere Pause einlegten. Die Band kam 2008 wieder zusammen, um das zweite Kapitel ihrer Karriere zu beginnen und veröffentlichte drei gefeierte Alben – Wonderlustre (2010), Black Traffic (2012) und Anarchytecture (2015). 2019 feierte die Band ihr 25-jähriges Jubiläum mit 25LIVE@25, einem Livealbum, das die besten Songs aus ihren sechs Studioalben vereint. In ihrer Karriere haben Skunk Anansie über fünf Millionen Tonträger veräußert. Ein Highlight in ihre langjährigen Bühnenpräsenz ist sicherlich der Auftritt zu Nelson Mandelas 90. Geburtstag 2008

Skunk Anansie sind bekannt dafür, politische und soziale Themen anzusprechen. Die Band hat Barrieren in Bezug auf Rasse und Geschlecht im Rock durchbrochen und nutzt ihre Musik, um Gespräche über Identität, Gleichberechtigung und Aktivismus anzustoßen. Ihr bleibendes Vermächtnis besteht sowohl aus ihren mutigen Botschaften als auch aus ihrem unverwechselbaren Sound.

Skin, die charismatische Leadsängerin der Band, hat sowohl auf als auch abseits der Bühne einen tiefgreifenden Einfluss hinterlassen. Im Jahr 2021 wurde sie für ihre Verdienste um die Musik als Officer Of The Order Of The British Empire (OBE) ausgezeichnet.

Zu ihren Ehrungen gehört der Inspirational Artist-Award bei den Music Week Women In Music Awards 2018, der ihre einflussreiche Karriere würdigt. 2015 erlangte Skin in Italien große Bekanntheit als Jurorin in der neunten Staffel von X Factor. In der Folge arbeitete sie mit mehreren italienischen Künstlern zusammen und trat beim renommierten Sanremo-Festival auf. Ihre Autobiografie It Takes Blood And Guts (2020) bietet eine fesselnde Darstellung ihres Weges durch Musik, Ruhm und Aktivismus und festigt damit ihren Status als Wegbereiterin.

Skunk Anansie beginnen ihre Europa- und UK-Headlinetour am 28. Februar in Portugal und führen sie weiter durch Spanien, Frankreich, Italien, die Schweiz, Deutschland, Österreich, Tschechien, Polen, Dänemark, Luxemburg, die Niederlande und Belgien, bevor sie mit 15 Shows im Vereinigten Königreich endet.

Tourneedaten 2025:

Feb 28th Porto – Coliseu Do Porto Ageas

March 1st Lisbon – Sagres Campo Pequeño

March 3rd Madrid – Sala La Paqui

March 4th Barcelona – Sala Razzmatazz

March 6th Lyon – Le Transbordeur

March 7th Milan – Alcatraz (SOLD OUT)

March 8th Zurich – Xtra (SOLD OUT)

March 10th Munich – Tonhalle (SOLD OUT)

March 11th Vienna – Arena (SOLD OUT)

March 12th Prague – Sasazu Club

March 14th Warsaw – Cos Torwar

March 16th Copenhagen – Vega (SOLD OUT)

March 17th Hamburg – Sporthalle

March 18th Berlin – Columbiahalle (SOLD OUT)

March 19th Stuttgart – LKA Longhorn (SOLD OUT)

March 21st Luxembourg- Den Atelier (SOLD OUT)

March 22nd Amsterdam – Afas Live (SOLD OUT)

March 23rd Cologne – Palladium (SOLD OUT)

March 25th Brussels – Ancienne Belgique (SOLD OUT)

March 26th Paris – L’Olympia

March 28th London – Roundhouse (SOLD OUT)

March 29th London – Roundhouse (SOLD OUT)

March 31st Cardiff – Cardiff University (SOLD OUT)

April 1st Bristol – Bristol Beacon (SOLD OUT)

April 3rd Nottingham – Rock City (SOLD OUT)

April 4th Manchester – O2 Apollo (SOLD OUT)

April 5th Birmingham – O2 Academy Birmingham (SOLD OUT)

April 7th Norwich – The LCR (SOLD OUT)

April 8th Cambridge – Corn Exchange (SOLD OUT)

April 10th Glasgow – O2 Academy Glasgow (SOLD OUT)

April 11th Newcastle – NX Newcastle

April 12th Leeds – O2 Academy Leeds (SOLD OUT)

April 14th Bournemouth – O2 Academy Bournemouth (SOLD OUT)

April 15th Brighton – Brighton Dome

April 16th Guildford – G Live

June 30th Würzburg – Posthalle

July 1st Wiesbaden – Schlachthof

July 2nd Markdorf Open Air

July 15th Saarbrücken – Garage

Zusätzlich wurden Skunk Anansie kürzlich auch als Special Guest bei den beiden Outdoor-Shows von Smashing Pumpkins im August bekannt gegeben.

Termine:

10.08. London, Gunnersbury Park mit Smashing Pumpkins

14.08. Colchester Castle Summer Series mit Smashing Pumpkins