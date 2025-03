Ceresian Valot: kündigen neues Album „Uumen“ an und veröffentlichen daraus finnisches Lyric-Video „Ajattomuus / Rajattomuus“

Ceresian Valot präsentieren den Videoclip Ajattomuus / Rajattomuus (Zeitlosigkeit / Unendlichkeit) als erste Single aus dem kommenden Debütalbum Uumen (Tiefe). Das erste Album der finnischen Heavy-Alternative-Band, die aus der Asche von Ghost Brigade hervorgegangen ist und in der Stadt Jyväskylä beheimatet ist, soll am 23. Mai 2025 veröffentlicht werden.

Das Lyric-Video zu Ajattomuus / Rajattomuus kann ab sofort hier angesehen werden:

Credit: Video by Kuuverstas

Ceresian Valots Kommentar zu Ajattomuus / Rajattomuus:

Wille Naukkarinen schreibt: „Our first single Ajattomuus / Rajattomuus quite sets the tone for both the album and Ceresian Valot as a band“, erklärt der Gitarrist and Haupt-Songwriter. „When Ghost Brigade went on an indefinite hiatus in 2015, it was quite a challenging time for me. Playing in bands had been my life since I was a teenager and suddenly I was without that element in my life. Feeling lost and having an identity crisis at the same time. For many years, I did not touch a guitar and I believed that playing in bands was over for me. With time, wounds started to heal. I grabbed my guitar and slowly started writing again. Some of the first riffs that I wrote back then are featured in this song. When I completed the instrumental version and sent it to the other guys, I thought that I might have written the best piece of music of my musical journey so far. This song became a gateway for me getting musically active again. It has many familiar characteristics that I often use in my compositions: Sabbath‚ian undertones, sludgy doom, tons of cold Northern melancholia, and delicate, fragile quietness.“

Joni Vanhanen fügt hinzu: „The electronic beats in the middle part of Ajattomuus / Rajattomuus contain certain elements that are a tribute to Massive Attack’sMezzanine which is an important record to some members in the band“, schreibt der Keyboarder. „With my roots in 90s trip hop and instrumental hip hop, this was a very interesting experiment and turned out quite awesome as combining acoustic drums with electronic beats can be quite challenging.“

Panu Perkiömäki fasst zusammen: „The lyrics of Ajattomuus / Rajattomuus are inspired by the Ouroboros symbol, which depicts a serpent that is eating its own tail“, verrät der Sänger. „This song revolves around the eternal cycle of life and how by some means everything is connected, death is followed by birth, separation is followed by unification and so on.“

Uumen – Trackliste:

1. Ajattomuus / Rajattomuus

2. Taivaankatsoja

3. Uumen

4. Pohjavirtauksia

5. Karavaaniseralji

6. Hyöky

7. Valojuovat

(Vollansicht hier im Time For Metal Release-Kalender)

Band: Ceresian Valot

Titel des Albums: Uumen

Erscheinungsdatum: 23.05. 2025

Stil: Heavy Alternative

Recording: Veli-Matti Suihkonen im Ceresian Valot HQ Studio in Jyväskylä (FI)

Recording (zusätzliche Gitarren): Wille Naukkarinen in Jyväskylä (FI)

Recording (zusätzliche Gitarren): Tapio Vartiainen in Helsinki (FI)

Recording (Keyboards): Joni Vanhanen in den Electric Fox Studios in Jyväskylä (FI)

Mixing: Veli-Matti Suihkonen im Ceresian Valot HQ Studio in Jyväskylä (FI)

Assistenz (Mixing): Wille Naukkarinen

Mastering: Joni Vanhanen in den Electric Fox Studios in Jyväskylä (FI)

Recording, Mixing und Performance: Uumen & Hyöky – Joni Vanhanen in den Electric Fox Studios in Jyväskylä (FI)

Artwork& Layout: Wille Naukkarinen (Kuuverstas)

Verfügbare Formate:

Uumen ist als Digipak CD, als schwarze Vinyl LP, als ltd. marmorierte schwarze & weiße Vinyl LP (200 Kopien) erhältlich.

Pre-Order & Pre-Save Uumen: http://lnk.spkr.media/ceresianvalot-uumen

Wenn die neue finnische Band Ceresian Valot ein Symbol wählen müsste, wären der Ouroboros oder der Phönix hervorragende Kandidaten. Beide Fabelwesen symbolisieren den zyklischen Aspekt der Natur, der bedeutet: Jedes Ende ist auch ein neuer Anfang.

Als vier ehemalige Mitglieder der beliebten, aber leider aufgelösten finnischen Metalband Ghost Brigade Ende 2020 in ihrer Heimatstadt Jyväskylä zu einem Gespräch zusammenkamen, entwickelten sich die Dinge schnell in eine unerwartete Richtung, die schließlich zur Geburt von Ceresian Valot führte.

Gitarrist und Hauptsongwriter Wille Naukkarinen war nach dem Ende seiner früheren Band in ein kreatives Loch gefallen, aus dem er endlich herausklettern wollte. Er beschloss, genau das zu tun, was für ihn schon immer selbstverständlich war, und nicht zu versuchen, seine musikalische Handschrift zu verbergen. Mit mehreren Songwritern in Ceresian Valot und zwei Sängern, die auf Finnisch singen, war Wille zuversichtlich, dass sich der Musikstil der neuen Band von ganz allein verändern würde. Die Zeit gab ihm Recht, und der Sound des Debütalbums Uumen (Tiefe) entpuppte sich als stilistisch sehr dynamisch und multidimensional mit einer breiten Palette von Klängen und Visionen, die Alternative, Rock, Progressive und verschiedene Genres des Metal umfassen, um nur einige zu nennen.

Die in finnischer Sprache geschriebenen Texte auf diesem Album kreisen um das Thema Unsicherheit. Dies bezieht sich sowohl auf die Instabilität des Weltgeschehens als auch auf eine intime, persönliche Ebene. Obwohl das Album oft düster und melancholisch klingt, schwelgen die Texte nicht nur in Untergangsstimmung, sondern bieten auch etwas Hoffnung und ein Licht am Ende des Tunnels – auch wenn es eher trübe erscheinen mag.

Als die vier ehemaligen Ghost Brigade-Musiker bei besagtem Treffen zusammenkamen, fanden sie musikalisch wieder zueinander und zunächst nahm die Idee eines Studioprojekts Gestalt an. Als Bassist Ville Angervuori und Sänger Panu Perkiömäki kurz darauf hinzukamen, waren sie zu sechst und die neue Band war geboren. Da Ceresian Valot Songschreiber, Grafikdesigner, Produzenten, Misch- und Aufnahmetechniker und sogar einen Mastering-Ingenieur in ihren Reihen haben, ist es kaum verwunderlich, dass die Band einen starken DIY-Ethos pflegt.

In den Jahren 2023 und 2024 nahm die sechsköpfige Band ihr Debütalbum auf. Mit Uumen begeben sich Ceresian Valot auf eine aufregende neue musikalische Reise, die etwas Altes, etwas Neues, etwas Geborgtes, etwas Dunkles und ein goldenes Talent für Songwriting in ihren Händen vereint: Gebt euch dem Unbekannten hin und genießt seine Schönheit!

Ceresian Valot Besetzungsliste:

Panu Perkiömäki – Gesang

Wille Naukkarinen – Gitarren, Programmierung

Veli-Matti Suihkonen – Schlagzeug, Percussion

Joni Vanhanen – Keyboards, Gesang, Programmierung

Tapio Vartiainen – Gitarren

Ville Angervuori – Bass

Ceresian Valot online:

www.instagram.com/ceresianvalot

www.facebook.com/ceresianvalotofficial