Decorate. Decorate.: veröffentlichen neue Single/Video „A Sun“

Die dänische Alternative-Rockband Decorate. Decorate. kehrt mit ihrer brandneuen Single und dem dazugehörigen Video A Sun zurück zur Musikszene.

Im Jahr 2007 eroberte Decorate. Decorate. die Alternative-Rock-Szene mit scharfen, symphonischen Klanglandschaften und elektrisierenden Live-Auftritten. In einer Zeit, die von Myspace dominiert wurde, stieg die Band aus der Anonymität auf und sicherte sich acht Wochen lang den ersten Platz auf Dänemarks Det Elektriske Barometer, spielte beim Roskilde Festival und fesselte das Publikum im ganzen Land. Ihre poetische Interpretation des Post-Punk brannte hell – aber nur für kurze Zeit – und endete nur drei Jahre nach ihrer Gründung. Jetzt sind sie endlich zurück!

„I’ll reflect the light of your woven hands as they caress the surface of my only skin.“

Nach mehr als einem Jahrzehnt der Trennung fand die Originalbesetzung wieder zusammen, unterstützt von Kristian Nygaard Olsen (ehemals bei Oh No Ono, Christian Hjelm), für ein einmaliges Reunion-Konzert im Loppen. Vor einem ausverkauften, schweißnassen Publikum von 400 treuen Fans wurde klar, dass Decorate. Decorate. noch etwas zu sagen haben. Diese Erkenntnis führte sie ins Grapehouse Studio mit Produzent Brian Batz, wo sie begannen, ihr kommendes Album Clean zu gestalten. Die erste Single aus dem kommenden Album heißt A Sun. Seht euch hier das Video an:

A Sun reflektiert die Aggression der Religion und die Behauptung, dass das Leben ohne eine imaginäre Entität möglich ist – mit nur der Sonne, die uns in einer gottlosen Welt am Leben hält. Der gewaltsame Zusammenprall von Gitarren und tiefen, dröhnenden Drums unterstreicht die dunklen Themen des Songs.

A Sun ist ab sofort auf allen Streaming-Diensten verfügbar und kann hier gehört werden. Das Video feierte am 21. März seine Premiere über Rock Nation (Italien) und Rock In Spain (Spanien).

Decorate. Decorate. Besetzung:

Asbjørn Auring Grimm – Gesang

Martin Rasmussen – Gitarre

Christian Mathiesen – Gitarre

Jan Kromann – Bass

Viggo Clausen – Schlagzeug

Kristian Nygaard Olsen – Keyboards

