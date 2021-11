Kalandra: veröffentlichen brandneuen Exklusiv-Track vom offiziellen Video-Trailer des Videospiels „Kingdom Two Crowns: Norse Land“

Die norwegische Alternative-Band Kalandra präsentiert den neuen Exklusiv-Track My Kingdom (Kingdom Two Crowns: Norse Lands OST), der im offiziellen Trailer zum Videospiel Kingdom Two Crowns: Norse Lands zu erleben ist, für das Kalandra den Original-Soundtrack komponiert haben!

Hier kann der neue Kalandra-Song gestreamt/heruntergeladen werden: https://orcd.co/mykingdom

Kingdom Two Crowns: Norse Lands ist eine komplett neue Kampagne, die stark von der nordischen Kultur und Mythologie inspiriert ist und die Welt von Kingdom Two Crowns um eine brandneue Umgebung und einzigartige Herausforderungen erweitert. In Norse Lands können Spieler nicht nur ein Königreich errichten, es verteidigen, die Welt erkunden und erobern, sondern auch Fähigkeiten der nordischen Götter freisetzen. Um sich einem neuen und mächtigen Feind zu stellen, müssen die Spieler komplexe Rätsel lösen, von Wikingern inspirierte Waffen bauen und mächtige nordische Einheiten befehligen.

Entwickelt von Stumpy Squid and Fury Studios, veröffentlicht von Raw Fury, wird Kingdom Two Crowns: Norse Lands ab heute auf allen Plattformen verfügbar sein.

Kalandra kommentieren: „Endlich können wir verkünden, woran wir in den letzten sechs Monaten gearbeitet haben! Am 16. November erscheint das Spiel Kingdom Two Crowns: Norse Lands mit einem Original-Soundtrack von Kalandra. Wir waren schon lange daran interessiert, ein solches Projekt in Angriff zu nehmen und fasziniert von der Möglichkeit, unseren musikalischen Horizont zu erweitern. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht, an diesem Projekt mitzuwirken, und wir haben alle Herausforderungen angenommen, die mit dem Versuch verbunden waren, unseren eigenen Sound in eine Spieleserie mit einer bereits großen Fangemeinde und einem bestehenden Mythos zu integrieren. Wir hoffen, dass sowohl neue als auch alte Spieler unseren Beitrag genauso genießen werden, wie wir es genossen haben, ihn zu machen. Am 15. November veröffentlichen wir die erste Single für das Spiel My Kingdom!“