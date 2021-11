Earthside: präsentieren „All We Knew And Ever Loved Feat. Baard Kolstad (Drum Remix)“, um den National Drummer Day zu zelebrieren

Earthside und Music Theories Recordings / Mascot Label Group präsentieren: All We Knew And Ever Loved feat. Baard Kolstad (Drum Remix). Die Aufnahme und das dazugehörige Musikvideowurden zur Feier des National Drummer Day veröffentlicht und das dazu gehörige Video des Drum-Duells zeigt Ben Shanbrom und Leprous’ Baard Kolstad.

All We Knew And Ever Loved ist ganz anders als alles, was derzeit in der Rockmusiklandschaft zu hören ist. Der Song, der die Rückkehr der Band nach einer sechsjährigen Pause markiert, nutzt eine der größten Pfeifenorgeln der Welt, eine komplette orchestrale Bläsersektion, donnernde Pit-Percussion und zwei sich duellierende Schlagzeuger um einen nahezu übernatürlichen Effekt zu erzielen. Gastschlagzeuger auf dem Song ist Baard Kolstad von der norwegischen Progressive-Metal-Band Leprous, mit der Earthside bereits auf Tournee waren. Baard Kolstad war der perfekte Kollaborateur, um den frenetischen Effekt einzufangen und zu verstärken. Kolstads hektische Grooves und barbarische Tom-Batterien mischen sich mit Shanbroms Drum-Set-Akrobatik und liefern sich einen großartigen Schlagabtausch. Die unheilvolle Einleitung, die mit eindringlich kreischender Leadgitarre, Pauken und Pfeifenorgel beginnt, bereitet die Bühne für einen fantastischen Höhepunkt, der auch bei wiederholtem Hören nicht an Wirkung zu verlieren scheint.

Ben Shanbrom von Earthside sagt: „Drum Battles finde ich im Allgemeinen nicht so interessant, weil die Ausführung des Konzepts in den meisten Songs und Auftritten selten das kreative Potenzial der Idee erreicht. Das Schlagzeugduell in All We Knew And Ever Loved ist etwas ganz anderes! Es ist eine Komposition mit zwei Schlagzeugern, bei der die beiden Parts aufeinander einprügeln, zuschlagen und sich gegenseitig befeuern. Es ist verrückt, mein Spiel neben dem von Baard zu hören, nicht nur, weil ich ihn sehr respektiere, sondern auch, weil ich eine fast übersinnliche Verbindung zu seinem Spiel spüre – es gab so viele Momente, in denen ich mir einen Song anhörte, bei dem er mitspielte, und dachte: „Ahh, ich hätte hier genau das Gleiche gemacht! – Während ich definitiv das Gefühl habe, dass wir einige ähnliche Arten haben, mit dem Puls und der rhythmischen Ausrichtung der Musik zu spielen, haben wir auch einige sehr klare Eigenheiten, die für jeden unserer Stile einzigartig sind; wir haben die unterschiedlichen „Part-Zuweisungen“ im Schlagzeug-Arrangement von All We Knew And Ever Loved benutzt, um diesen Kontrast zu verstärken, während wir immer noch einen klaren Fluss beibehalten und die musikalische Erzählung von zwei gegensätzlichen Kräften darstellen, die aufeinander prallen.“

Baard Kolstad von Leprous meint dazu: „Earthside ist definitiv eine Band, die nach vorne denkt und versucht, einige der Barrieren zu durchbrechen, also hoffe ich wirklich, dass dieser Track das ganze Genre ein wenig anschieben wird. Es war ein f**** Vergnügen, bei diesem Song mitzumachen, und ich bin sehr dankbar, dass die Jungs mich als Gastmusiker eingeladen haben. Nachdem ich diesen Song mit Earthside aufgenommen hatte, habe ich mich mehr und mehr für das Arrangement von zwei Schlagzeugern im Metal und in der Musik im Allgemeinen interessiert. Es ist ein absolut großartiger Track – ich denke, es ist alles sehr episch geworden.“

Das cineastische und bahnbrechende Animationsvideo wurde von Maxime Tiberghien & Sylvain Favre gedreht, die für ihre frühere Arbeit mit Gojira (Another World) bekannt sind. Earthside-Keyboarder Frank Sacramone, der die Musik komponiert hat, sagt: „Menschen sind die einzigen Wesen, die sich bewusst selbst zerstören. Tiere haben kein so ausgeprägtes Bewusstsein wie wir oder einen Sinn für richtig oder falsch, aber alles, was wir kannten und jemals geliebt haben, wird verschwinden, wenn wir als Spezies weiterhin dieselben schlechten Entscheidungen treffen – dieselben gesellschaftlichen Strukturen, wirtschaftlichen Normen, denselben Gebrauch von Macht. Tag für Tag beginnen wir, die sehr realen Folgen dieses vorsätzlichen Missbrauchs in einem Ausmaß zu sehen.“

Mit den Klängen einer der größten Pfeifenorgeln der Welt (aufgenommen in der First Congregational Church in Los Angeles) und einem erderschütternden Mix von Randy Staub, der für den Mix von Metallicas legendärem symphonischen Livealbum S&M bekannt ist, wirkt dieses epische Werk geradezu apokalyptisch.

Shanbrom verrät: „Ein Kunstwerk, das uns beim Schreiben und Aufnehmen von „All We Knew …“ und dem neuen Album stark beeinflusst hat, war ein Gemälde namens Duelo a Garrotazos oder Kampf mit Knüppeln des spanischen Künstlers Francisco Goya. Seit ich mit Goyas Schwarzen Gemälden – einer Reihe äußerst düsterer Meditationen über die menschliche Natur – in Berührung gekommen bin, bin ich von ihnen besessen, und die unheimliche Botschaft von Duelo erschien mir in ihrer Relevanz für die heutige Zeit sofort zeitgemäß und eindringlich. Diese rachsüchtige Kleinlichkeit, die wir überall um uns herum in unserer Politik, in unseren Auseinandersetzungen und im täglichen Umgang miteinander sehen, ist etwas Universelles und Erschreckendes in der menschlichen Natur, und als Frank diesen Song komponierte, fragte ich mich, ob es eine Möglichkeit gäbe, diese komplexe und ergreifende Szene in der Musik darzustellen. Ich glaube das uns das gelungen ist. Die Szene, auf die sich Shanbrom bezieht, zeigt zwei Männer, die mit voller Hingabe aufeinander einschlagen, während eine weitaus bedrohlichere Kraft – der umgebende Treibsand – langsam ihre Unterkörper verschlingt.”

Earthside sind: Jamie Van Dyck, Ben Shanbrom, Frank Sacramone und Ryan Griffin

